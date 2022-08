Anna Pettinelli, dopo l’addio ad Amici arriva un’altra batosta: “Sono la solita coglion*”

Anna Pettinelli dopo l’addio ad Amici di Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un’altra pesante batosta nella sua vita. Adesso non può più nasconderlo: lo sanno tutti.

Anna Pettinelli per molti anni ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto all’interno della scuola più famosa d’Italia di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno però non farà più parte del team degli insegnanti e non si sa ancora se è stata una sua scelta quella di voler abbandonare il progetto o della produzione.

Intanto però le delusioni nella sua vita non sembrano affatto mancare. La Pettinelli e Stefano Macchi, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island, hanno deciso di lasciarsi e lui ha iniziato già una nuova relazione al fianco di Elisa D’Ospina, nota modella curvy.

Il doppiatore ha deciso di non nascondersi più e di venire allo scoperto con quella che è la sua nuova compagna, servendo l’ennesima batosta per Anna Pettinelli che ha deciso di reagire così.

Stefano Macchi esce allo scoperto con la fidanzata: la reazione di Anna Pettinelli

Stefano Macchi dopo essere uscito allo scoperto al fianco della sua fidanzata ha deciso di marcare ancora di più il loro rapporto lasciandosi andare ad una dolce dedica sui social.

“Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto… Tienimi per mano… portami dove il tempo non esiste” ha scritto il doppiatore facendo riferimento ad Elisa D’Ospina.

Queste sue parole non sono passate inosservate dal pubblico della rete e nemmeno da Anna Pettinelli che subito dopo ha deciso di cambiare la sua bio sul suo profilo Instagram in questo mondo, lanciando un forte messaggio proprio al suo ex fidanzato con cui è stata legata per diversi anni prima di arrivare al momento di dirsi addio per sempre.

“Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita cog**ona“ ha scritto, non lasciando alcun dubbio su come siano andate le cose in merito alla sua relazione e di quanto tutto questo la faccia soffrire.