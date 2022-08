Tutte le regole che devono rispettare gli ospiti della Regina Elisabetta

Un ospite della Regina Elisabetta deve rispettare un protocollo molto rigido. Alcune regole sono davvero molto curiose e divertenti

La Regina Elisabetta si sta godendo le meritate vacanze nella tenuta di Balmoral, dove storicamente trascorre le ferie estive. Sarà il secondo anno senza suo marito Filippo, scomparso all’età di 99 nell’aprile 2021. L’anziana sovrana si sta rilassando tra le montagne, i boschi e i laghi scozzesi e potrebbe fare visita ai suoi amatissimi cavalli, anche se difficilmente farà il solito giro nel bosco come accadeva fino a pochi anni fa.

La compagnia dell’anziana sovrana è selezionata e deve rispettare diverse regole. Si tratta di un vero e proprio manuale di comportamento che i suoi ospiti devono seguire, sia per le visite informali che per quelle formali. Anche nella tenuta scozzese, Sua Maestà tiene molto alle buone abitudini. Alcune di queste sono particolarmente curiose e bizzarre, scopriamole insieme.

Cosa deve fare un ospite della Regina Elisabetta?

Gli ospiti della Regina Elisabetta devono superare delle prove per essere accolti dalla monarca. The Queen non fa sconti a nessuno e in passato anche Margaret Thatcher ha fatto i conti con le sue regole. Elisabetta, che recentemente ha fatto discutere molto, non invita più a Balmoral coloro che superano il test. La prima regola? Niente vestito per la festa, è un luogo di vacanza e gli ospiti devono arrivare in tenuta informale.

Un’altra regola molto importante è non rifiutare mai l’invito della regina a partecipare ad un gioco. Se Elisabetta II invita un suo ospite ad un gioco in salotto, quest’ultimo deve accettare, anche se si tratta di un familiare. A proposito di salotto, inutile sottolineare quanto sia sbagliato sedersi sulla poltrona personale della regina. Soltanto lei può usarla, nessuno ha il permesso di sedersi.

In passato, durante alcune battute di caccia, qualcuno non ha dato la precedenza alla Regina Elisabetta e non è mai più tornato in Scozia nella sua tenuta. Queste regole sono importanti e assolutamente non trattabili per chiunque, tranne che per Kate Middleton. La duchessa, infatti, è stata una delle pochissime persone ad avere il permesso di trasgredire una regola: nel lontano 2009, quando non aveva ancora sposato William, ebbe la possibilità di scattare una foto alla tenuta, comportamento assolutamente vietato dal codice della regina.