Questi tre segni zodiacali non sopportano il mare. Tu sei tra questi?

Questi tre segni zodiacali odiano andare a mare per moltissimi motivi. Scopriamo insieme la classifica e vediamo se il tuo segno è nell’elenco

Forse stai leggendo questo articolo mentre sei su un lettino in spiaggia, alla ricerca di un po’ di relax. Non ci sarebbe nulla di anomalo, è agosto e milioni di persone affollano i lidi e le spiagge per andare al mare, anche chi non è amante del caldo o della sabbia. Poi c’è chi proprio non riesce a stare su una spiaggia, non ama il mare e non vede l’ora che ritorno l’inverno. È una questione di gusti e di abitudini.

Alcuni segni zodiacali odiano il mare, non sopportano tutto ciò che si può fare su una spiaggia e pagherebbero per passare tutta l’estate in montagna, in mezzo alla natura. Questi segni dello zodiaco vanno al mare d’estate solo quando sono costretti dai familiari o dagli amici, altrimenti evitano molto volentieri questo supplizio. Ecco la classifica dei segni zodiacali che non amano il mare, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che non amano il mare

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non potrebbe mai essere presente nella classifica di chi ama il mare, sarebbe sicuramente un errore. Questo segno ama troppo la montagna per scegliere il mare, anche d’estate. Non è adatto alle attività che solitamente si fanno su una spiaggia, odia la sabbia attaccata ai piedi e soffre il caldo. Molto meglio il fresco e le vette più alte, non c’è nessun dubbio.

Toro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco stanno vivendo una bella estate, anche perché sono riusciti ad evitare di andare al mare. Questo segno odia prendere il sole, non sopporta di dover stare fermo per ore e non ama la crema solare. Le giornate al mare sono infinite per chi è nato sotto questo segno zodiacale. Il Toro preferisce la piscina, più pulita, più tranquilla e soprattutto senza sabbia.

Ariete: al primo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Questo segno non ama i ritmi del mare, nonostante sia capace quasi sempre di adattarsi a tutte le situazioni. Quasi tutte, perché l’Ariete non sopporta la spiaggia, soprattutto nelle ore più affollate e non vuole allontanarsi dai comfort casalinghi. L’Ariete e il mare sono nemici da sempre e continueranno ad esserlo ancora a lungo.