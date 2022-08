Nuovo dramma per Britney Spears: stavolta é la fine

Nuovo dolore per la star internazionale, Britney Spears. La pop star sta vivendo un momento drammatico nella sua vita. Ecco cosa è successo!

Nuovo dolorante colpo di scena per la pop star internazionale. Britney Spears dopo essersi liberata della tutela legale del padre è tornata a soffrire per colpa di altri due familiari.

Nuovo terribile dramma all’orizzonte per la star internazionale, Britney Spears. La donna sta vivendo un nuovo dolore perché i suoi due figli, avuti dall’ex marito Kevin Federline non la vogliono vedere e non vogliono nemmeno avere più a che fare con lei.

La rivelazione è giunta proprio dalla bocca dell’ex di Britney. L’uomo ha dichiarato ad un noto magazine online (MailOnline):

I ragazzi hanno deciso di non volerla vedere adesso. Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che si sono visti. Loro hanno scelto anche di non partecipare al suo matrimonio”.

Britney Spears e il rapporto con i figli Sean Preston e Jayden

Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, hanno deciso di non avere più niente a che fare con la madre, Britney Spears. Lo ha rivelato loro padre, ex marito della Spears, Kevin Federline.

Secondo quanto riportato dall’ex marito, il motivo per cui i due figli Sean Preston e Jayden non vogliono più avere a che fare con la mamma è dovuto al fatto che la popstar abbia pubblicato alcune immagini senza veli sui suoi profili social. Infatti, da quando è caduta la tutela legale del padre, la 40enne ha deciso di cambiare modo di mostrarsi sui social. La popstar ha in modo particolare pubblicato scatti di nudo.

Kevin Federline ha speso delle parole sull’argomento: “Potrebbe essere solo un altro modo in cui prova ad esprimersi. Ma questo non evita cosa significa per loro (i figli, ndr). E’ dura. Non riesco a immaginare cosa voglia dire essere un teenager e andare al liceo”, ha aggiunto Federline.