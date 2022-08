Victoria De Angelis bollente sul palco: Damiano David la raffredda così

Victoria De Angelis si scatena sul palco dando vita ad uno spettacolo bollente: il pubblico si scatena e Damiano David la raffredda così.

I Maneskin sono veri e propri animali da palcoscenico. Dall’inizio alla fine del concerto, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi trascinano il pubblico che risponde entusiasta cantando e ballando ogni canzone. E’ accaduto anche recentemente durante i vari festival a cui hanno partecipato esibendosi davanti a migliaia di fan al settimo cielo.

Oltre a cantare, a suonare tra il pubblico, i Maneskin sono soliti anche interagire tra loro su determinate canzoni. Uno dei brani più attesi dai fan della band romana è For your love che contiene una parte strumentale in cui Victoria, con il suo basso, dà vita ad uno spettacolo bollente. Nel corso di uno degli ultimi concerti, di fronte ad una Victoria bollente sul palco, Damiano ha trovato il modo di raffreddarla.

Victoria De Angelis infiamma il pubblico: Damiano David raffredda tutto con un gesto

Sul palco di Parigi dove i Maneskin si sono esibiti recentemente, Victoria De Angelis e Damiano David che, a New York, hanno conquistato tutti con un look total white, hanno dato vita ad un simpatico siparietto. Durante For Your love, la bassista ha raggiunto il centro del palco cominciando a muoversi in modo sensuale mentre suonava il suo amato basso.

Un momento che anima ogni live della band romana e a cui il pubblico è particolarmente affezionato. Durante il concerto di Parigi, tuttavia, l’atmosfera era particolarmente bollente e così Damiano, dopo aver recuperato una bottiglietta d’acqua, ha deciso di raffreddare un po’ l’amica versandole dell’acqua sulla schiena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damoria official (@damoriaofficial)

Un momento che è diventato virale con il video che, in poco tempo ha conquistato tutti i fan. Sul palco, dunque, i Maneskin sanno sempre come scatenare l’entusiasmo dei loro fan. Sapranno fare lo stesso con i fan giapponesi che sono pronti ad accoglierli tra due giorni? Dopo le vacanze con Victoria e Damiano che hanno scelto la Puglia anche se due zone diverse, i Maneskin sono pronti a ripartire toccando il Giappone, il Brasile e l’Argentina.