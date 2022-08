Pechino Express, l’indizio non lascia dubbi: ecco le novità

Le novità di Pechino Express: l’indizio non lascia dubbi

Pechino Express è uno dei format più geniali e coinvolgenti di sempre. Inizialmente targato Rai, dall’edizione scorsa il programma è sotto la responsabilità di Sky.

Alla sua conduzione troviamo sempre l’inimitabile Costantino Della Gherardesca che, dopo la prima edizione in cui ha indossato le vesti del concorrente, ha capito che preferiva presentare il programma piuttosto che correre.

Coppie di personaggi più o meno famosi si sfidano in una corsa estrema in giro per il mondo. Ad ogni tappa, una nuova sorpresa li attende fino a quella finale dove le ultime due coppie classificate rischiano l’eliminazione.

Quest’anno grandi novità ci attendono, ma scopriamo insieme l’indizio che non lascia dubbi. Pechino Express è pronto per ripartire

Le novità di Pechino Express: l’indizio non lascia dubbi

Pechino Express è una bomba! L’ultima edizione, nonché prima sotto la supervisione di Sky, è stata vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale.

La sfida è stata ardua e super insidiosa, ma la Rotta dei Sultani è finita.

Diciamo che il passaggio da un canale pubblico ad uno privato ha creato delle difficoltà. Gli ascolti sono calati di netto, anche se sui social i telespettatori erano molto attivi.

La prima novità è proprio questa! Pechino Express sarà trasmetto su TV8, secondo quanto rivelato dal portale TvBlog.

Mentre spunta la clamorosa novità, un indizio non lascia dubbi. Un ragazzo in vacanza a Laos ha notato una bandiera molto strana: è rossa e con il logo di Pechino Express.

Questo oggetto viene utilizzato dalla produzione per segnalare le tappe dove fermarsi o le prove per i concorrenti.

Questo vuol dire che è proprio in questo paese che si svolgerà la prossima edizione?

Costantino Della Gherardesca aveva già condotto una una edizione a Laos nel percorso “Obiettivo Bangkok“. Che ci sia un grande ritorno?

Inoltre, Victoria Cabello ha richiesto di partecipare nuovamente al programma. Non come concorrente, ma in un ruolo secondario solo per poter rivivere l’esperienza del viaggio.

Intanto, si vocifera che Alex Belli e Delia Duran parteciperanno alla prossima edizione. Dopo la frecciatina a Soleil, l’attore aveva rivelato di volersi prendere una pausa dalla televisione. Ci cascherà a questa proposta di Pechino Express?

Sono tante le novità del programma e l’indizio lascia pochi dubbi. Il viaggio è organizzato e la corsa al cardiopalma sta per iniziare