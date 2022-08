Alessandra Amoroso: shorts, gambe mozzafiato e schiena da sogno

Alessandra Amoroso, in vacanza nella sua Puglia, lascia tutti senza parole sfoggiando delle gambe perfette e una schiena super sensuale.

Alessandra Amoroso dimentica le polemiche e il lavoro e si gode le vacanze nella sua Puglia insieme alle sorelle, ai genitori e alla nipotina Andrea. La cantante salentina che è sempre stata bellissima, nel suo Salento, con la belle abbronzata e una serenità che le dona la sua terra, appare ancora più bella nelle ultime foto pubblicate su Instagram.

Alessandra che non è cambiata tantissimo da quando, giovanissima, partecipò ad Amici di Maria De Filippi vincendo l’edizione di cui è stata protagonista, negli ultimi anni, è rimasta sempre uguale pur cambiando molte volte look.

Alessandra Amoroso splende in Salento: la cantante è stupenda

“Quanto mi sei mancato”, scrive Alessandra nella didascalia di una foto in cui si mostra di spalle. Il riferimento non è ad un fidanzato o ad un vecchio amico, ma all’amatissimo mare che, per la Amoroso che è cresciuta in una terra di mare come la Puglia, rappresenta un elemento essenziale.

Seduta di spalle, con i piedi immersi nell’acqua del mare, Alessandra Amoroso che dopo le polemiche ha riconquistato i fan, sfoggia una schiena super sensuale e un fisico mozzafiato che è evidente nella foto successiva, quella che vedete qui in basso in cui indossa degli shorts e un top lasciando tutti senza parole per la sua innata bellezza.

Fisico in perfetta forma per la Amoroso che sfoggia gambe toniche e allenate così come il resto del corpo. Più passano gli anni e più la cantante lascia tutti senza fiato con la sua bellezza. Corteggiatissima, tuttavia, la Amoroso pare sia ancora single dopo la fine dell’importante storia d’amore con Stefano Settepani.

Esattamente come l’amica Emma Marrone che ha recentemente emozionato con una dolcissima foto del passato, anche la Amoroso non ha ancora trovato il principe azzurro. Legate da un’amicizia vera e profonda che le ha portate anche a duettare sulle note di “Pezzo di cuore”, la Amoroso ed Emma Marrone riusciranno a trovare l’amore della loro vita?

Nel frattempo incantano tutti con la loro bellezza semplice e genuina.