“Mai stata così male”: il duro colpo dell’ex tronista dopo la gravidanza

L’ex tronista, dopo l’annuncio della seconda gravidanza, si è lasciata andare ad una drammatica confessione sul suo profilo social.

L’ex tronista dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne si è sempre dimostrata molto attiva sui social dove è solita condividere non solo parte della sua vita professionale ma anche attimi quotidiani.

Tant’è che il pubblico si è dimostrato più felice che mai di saperla nuovamente in dolce attesa, ma nelle scorse ore Ludovica Valli si è lasciata andare ad una triste confessione in quanto ha confidato ai suoi fedeli sostenitori di non essere al top della forma e di non capire da che cosa dipenda tutto ciò.

La confessione dell’ex tronista è arrivata in maniera del tutto inaspettata e ha stupito gli utenti della rete, mentre altri che si sono trovati, o si sono trovano, nella sua situazione non hanno potuto fare a meno di rincuorarla. Ecco per quale motivo.

Ludovica Valli disperato: il triste sfogo dell’ex tronista non passa inosservato

Ludovica Valli ha ammesso che purtroppo nelle scorse ore è stata molto male. Un dolore però diverso dal solito in quanto l’ex tronista di Uomini e Donne (dove tra l’altro il format nel corso della prossima stagione potrebbe fare i conti con un clamoroso addio) non ha mai provato qualcosa di simile durante il corso della sua vita e per questo motivo ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social.

“È da questa mattina che, come sono salita in macchina, mi sono sentita male…“ ha ammesso la più piccola delle sorelle Valli sul suo profilo Instagram. “E’ tutto il giorno che ho nausea seguita da quello che potete immaginare” ha continuato schietta come soltanto lei sa essere. “Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita… scusate l’assenza” ha dichiarato. “Sarà il caldo, la gravidanza, booooooh, mai mai mai mai stata così male” ha concluso ribadendo il concetto, trovando un certo supporto da parte dei suoi fedeli sostenitori.

Ludovica Valli si è presa una pausa dai social a causa del malore da cui è stata colpita ma non appena starà meglio sarà pronta a fare il suo ritorno.