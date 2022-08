Addio Uomini e Donne: la clamorosa rivelazione a poche settimane dal via

Uomini e Donne è pronta a servire al grande pubblico di Maria De Filippi una clamorosa rivelazione a poche settimane dal via.

Uomini e Donne tra poco più di un mese tornerà sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione. Il programma di successo di Maria De Filippi è pronto a riportare in scena i personaggi più amati degli studi Elios di Roma per poi scoprirne anche di nuovi e i telespettatori non vedono l’ora di poter assistere a questo nuovo ritorno in scena.

In rete, manco a dirlo, sono già iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima stagione e il portale Napoli like, così come riportato anche da Novella 2000, rivela che il pubblico potrebbe fare i conti con l’addio di due volti storici del programma che dopo diversi anni di permanenza avrebbero accettato una promozione abbandonando la fascia pomeridiana di canale 5 per passare a quella serale.

Anticipazioni Uomini e Donne: due volti storici del programma fuori dal cast

In rete, infatti, dopo l’imminente matrimonio della coppia più amata, si mormora che Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero lasciare Uomini e Donne.

Il motivo di tale scelta sarebbe da rintracciare nella scelta della conduttrice Maria De Filippi di far approdare i suoi due storici opinionisti alla versione Vip del programma, che dovrebbe debuttare su canale 5 in prima time a partire dal prossimo anno, che vedrebbe alla conduzione Silvia Toffanin che sta diventando stagione dopo stagione una delle colonne di Mediaset in quanto il suo Verissimo riesce sempre a collezionare ottimi ascolti.

La notizia, ovviamente, è da prendere con le pinze ma in rete iniziano a circolare anche i nomi dei possibili sostituiti degli storici volti del Trono Classico e Trono Over che sarebbero troppo impegnati con la versione serale anche per lavorare a quella quotidiana. Secondo quanto è possibile leggere in rete si ipotizza la sostituzione con Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi, che hanno esordito nel mondo dello spettacolo proprio prendendo parte alla trasmissione.

Maria De Filippi vuole mettere in atto la rivoluzione a Uomini e Donne per questa prossima stagione? per scoprirlo non ci resta che attenderne la messa in onda.