E’ il terzo italiano a vincere un reality in Gran Bretagna: un fisico da urlo

Un fisico da urlo per il terzo vincitore italiano a vincere un reality in Gran Bretagna

L’Inghilterra “soffre” anche questo anno. Dalla vittoria della nazionale di calcio agli europei del 2021 contro gli inglesi, spuntano altri tre vincitori in patria bianco, blu e rossa.

Come dice la pop star Madonna, “Italians do it better” e anche quest’anno ci siamo portati a casa le nostre soddisfazioni. Ecco che ci guadagniamo il terzo premio firmato Italia e lui ha un fisico veramente da urlo. Vediamo insieme di chi si tratta

Un fisico da urlo per Davide Sanclimenti: è il terzo vincitore italiano a vincere un reality in Gran Bretagna

Davide Sanclimenti si è appena portato a casa una grande vittoria a Love Island UK. Il programma ha l’obbiettivo di unire dei concorrenti per creare delle coppie che possano durare per sempre. Solo il vero amore, però, vincerà.

Il ragazzo è il terzo italiano a vincere su suolo inglese, mentre Blanco è sorpreso per il GF Vip. Il primo è stato Giuseppe Dell’Anno che ha vinto Bake Off britannico e poi Giovanni Pernice con la vittoria di Strictly Come Dancing insieme all’attrice Rose Ayling-Ellis.

Davide ha 1,7 milioni di follower su Instagram e vive a Manchester da anni, nonostante sia originario di Frosinone. Lui si definisce “lo stallone italiano” e con il suo fisico da urlo non gli si può dar torto.

Il suo accento british ha colpito i telespettatori, ma anche il suo modo di scherzare e di conquistare le donne. Ma per quale motivo ha deciso di partecipare?

“Non ho fatto io richiesta, non mi sentivo pronto con l’inglese” racconta il ragazzo al giornale La Repubblica e continua: “Ma un sabato sera stavo lavorando in discoteca e mi ferma uno della rete Itv: ‘Perché non ti candidi? Saresti perfetto‘. Allora mi son detto: ‘Sì, mi butto’ “.

Diciamo che l’italiano all’estero conquista sempre tutti. Il nostro modo di fare è coinvolgente e sorprende molto. “Credo che il mio segreto sia stata la semplicità. Durante il reality show dicevo sempre quello che mi passava per la testa, a differenza dei concorrenti inglesi. E poi, come Ekin [la ragazza che ha vinto insieme a lui, ndr], sono sempre stato vero: i britannici si sono rivisti in una coppia normale come noi” confessa Davide e rivela che solitamente gli altri concorrenti non sono sinceri.

Il sogno di Davide è proprio quello di fare il modello, ma grazie a Love Island Uk ha ottenuto un sacco di proposte di lavoro per la televisione. Il suo agente gli ha detto che la scelta è sua e che è totalmente libero di scegliere il suo destino, mentre Chiara Nasti svela una verità sorprendente.

Sanclimenti inizialmente voleva tornare in Italia, ma poi ha fatto due calcoli. “Mi sono detto: rimpatrio per uno stage a 600 euro? Qui, appena laureato, ho trovato subito un lavoro per 1.500 sterline al mese” confessa il vincitore.

Davide è il terzo vincitore su territorio inglese di questo ultimo anno. Il modello ha un fisico da urlo, ma è anche molto simpatico e determinato