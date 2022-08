Blanco è sorpreso per la scelta di Lei: Alfonso Signorini riceve un “no” secco

Alfonso Signorini si sta dedicando agli ultimi dettagli prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Il 19 settembre la Casa più spiata d’Italia verrà riaperta e tutti sono molto curiosi di questa nuova edizione.

In teoria, il reality show dovrebbe durare otto mesi se gli ascolti andranno bene e Alfonso Signorini avrebbe voluto Lei nel cast. Ecco però che arriva il no secco dopo la storia con il cantante del momento Blanco, ma scopriamo di chi si tratta

Blanco è sorpreso per la scelta di Lei: Alfonso Signorini riceve un “no” secco

Blanco è uno dei nomi del momento. Vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con il brano Brividi, il ragazzo si sta godendo la notorietà.

Ha raggiunto il suo sogno partendo dalla sua cameretta, ma ha perduto la sua fidanzata storica con i grandi successi che ha ottenuto. Lei si chiama Giulia Lisioli ed ha scoperto da poco di essere stata tradita da Blanco con Martina Valdes, ma un’altra ex vuole entrare nella Casa.

Ospite a MagnetFalco, Giulia parla della sua storia d’amore con il cantante e rivela di aver ricevuto una proposta da Alfonso Signorini per il GF Vip 7.

“Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita” svela ala giovane ragazza e continua: “Su Instagram pieno, le persone sono tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa“.

Giulia ha anche ricevuto una chiamata da Alfonso Signorini per entrare nella Casa, ma lei ha detto di no. Anche la produzione dell’Isola dei Famosi la voleva nel suo futuro cast e la risposta dell’ex fidanzata di Blanco è stata la stessa.

La ragazza non ha voglia di fare carriera nel mondo dello spettacolo, ma vuole pensare a sé stessa. Giulia vorrebbe iscriversi all’università e diventare una modella.

Ha dedicato molto tempo al sogno di Blanco, dimenticando i suoi e adesso vuole riprendersi in mano la sua vita, mentre spunta la verità su una vincitrice del GF Vip.

Giulia non è minimamente interessata al mondo del gossip: “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi ha smesso di seguirmi vuol dire che non è interessato a me, ma all’hype e al gossip. Volevo anche chiudere il profilo Instagram“.

Giulia, ex di Blanco, ha altre priorità adesso e non ha proprio voglia di entrare nel vortice del gossip. Il Grande Fratello Vip è alle porte, ma la ragazza dice di no ad Alfonso Signorini