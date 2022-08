Vincitrice del Grande Fratello sparita: dopo due anni la verità

La storica vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso è sparita dal piccolo schermo degli italiani e dopo due anni salta fuori la verità sul perché di questa scelta.

La storica vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso, fin dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, ha da sempre avuto una certa popolarità sul piccolo schermo degli italiani prendendo parte a numerosi progetti che l’hanno vista assumere diversi ruoli che hanno messo sempre al centro la sua simpatia ed allegria.

Da qualche tempo a questa parte, però, il suo spazio è stato drasticamente ridotto e purtroppo da protagonista è diventata una mera comparsa e i suoi fedeli sostenitori sono curiosi di sapere che cosa sia successo. A risolvere il mistero ci ha pensato la diretta interessata che ai microfoni del settimanale Nuovo ha spiegato per quale motivo non è andata in onda per questi due anni.

Sparita dalla tv: la vincitrice del Grande Fratello svela tutto

Ovviamente stiamo parlando della storica vincitrice del Grande Fratello, tra l’altro un ex concorrente dell’edizione vip è pronto a fare il grande passo, Serena Garitta che ha preso parte a diversi progetti televisivi dopo la fine di quell’esperienza per poi sparire nel nulla da un paio di anni.

Intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la Garitta ha ammesso che purtroppo durante il corso di questi ultimi due anni il mondo della tv è drasticamente cambiato e si è dato un sempre minore spazio alla parte legata all’intrattenimento per concentrarsi sempre di più alla cronaca e agli eventi legati all’attualità e per questo motivo non ci sono state molte occasioni per poter presenziare sul piccolo schermo nostrano.

Nonostante tutto Serena Garitta del GF ha ammesso che al momento sarebbe in trattative per ritornare in tv in quanto sarebbe stata richiesta la sua presenza in un progetto che riguarda il mondo dello sport e i suoi fedeli sostenitori non vedono l’ora di poterla ammirare fare il lavoro che più ama.

C’è chi sogna di rivederla nella casa più spiata d’Italia nell’edizione Vip, ma nonostante l’idea non le dispiaccia Serena non ne sarebbe troppo convinta in quanto ne ha già vinto uno in passato e non sa quanto senso avrebbe partecipare nuovamente.