Curiosità: sai per quale motivo si formano le valanghe?

By

Sai perché si formano le valanghe? La risposta potrebbe sembrare scontata ma non lo è. Resterai senza parole quando scoprirai questa curiosità

Hai mai assistito dal vivo ad una valanga? La speranza è che tu possa rispondere in maniera negativa a questa domanda perché si tratta di un fenomeno naturale molto pericoloso. Le valanghe erano un evento conosciuto soltanto nel periodo invernale ma adesso assistiamo a questo genere di fenomeno anche durante i mesi estivi, con una frequenza sempre maggiore con il passar degli anni.

Ma cos’è una valanga? Si tratta di un movimento improvviso di ghiaccio o di neve che si dirige verso valle, partendo da un’altezza superiore. Spesso le valanghe riescono a raggiungere grosse velocità, soprattutto quando non trovano grossi ostacoli davanti. In questi casi è possibile che si verifichino eventi tragici proprio a causa dell’impossibilità di intervenire in tempo.

Adesso sappiamo cos’è una valanga ma ti sei mai chiesto perché si verifica? Qual è il motivo che porta alla creazione di una valanga? Oggi vogliamo rispondere proprio a questa domanda.

Ecco perché si forma una valanga

Una valanga si può verificare quando lo strato di neve o ghiaccio presente sulla montagna inizia a diventare sempre meno compatto. In questi casi, la neve riesce ad ottenere una forza tale da staccarsi dal blocco principale e inizia a scendere a valle. Purtroppo, questi fenomeni si verificano anche in piena estate, quando avresti soltanto voglia di metterti in auto a piedi scalzi per dirigerti verso la tua località balneare preferita.

Esistono diversi tipi di valanghe, spesso definite anche slavine. Il termine slavina è un sinonimo di valanga e indica lo slittamento verso il basso di grandi quantità di neve che si staccano dalla parete rocciosa della montagna. Quando accade un evento simile, la neve viaggia a velocità molto alte e arriva a valle, trasportando con sé tutto ciò che trova sul suo cammino. In questi casi è inutile usare il telefono per chiamare i soccorsi, spesso non c’è nemmeno il tempo di iniziare la chiamata.

Uno dei principali motivi che hanno fatto aumentare il numero di valanghe negli ultimi anni è il surriscaldamento del globo terrestre. Le temperature più alte fanno sciogliere il ghiaccio e la neve, provocando il distacco delle grosse masse di cui parlavamo prima. Se l’essere umano non interviene in tempo, questi eventi difficilmente diminuiranno in futuro e potrebbero togliere la vita a molte persone innocenti.