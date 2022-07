Guidare in ciabatte può farti beccare una multa? Ecco tutti i rischi che corri

Durante l’estate capita spesso di guidare in ciabatte a causa del caldo. Quali sono i rischi con la legge e con la tua assicurazione?

Ti è mai capitato di guidare scalzo o in ciabatte durante il periodo estivo? È un’abitudine abbastanza comune quando fa molto caldo, soprattutto in occasione di un lungo viaggio. Si tratta di un gesto che tantissime persone effettuano senza pensarci, quasi in maniera superficiale. È un gesto istintivo, togli le scarpe perché fa caldo e indossi soltanto le ciabatte o addirittura guidi a piedi scalzi.

Ma è regolare guidare in questo modo? Questa abitudine può crearti dei problemi? La risposta, come potrai immaginare, è positiva. Ed è proprio di questo argomento che vogliamo trattare oggi. Cercheremo di approfondire tutti i dettagli di questo argomento e ti daremo dei consigli per evitare multe o problemi con l’assicurazione, continuando a guidare in maniera leggera e rilassata.

Prendi carta e penna, i consigli che ti daremo non sono molti ma è necessario che tu non li dimentichi, potresti pagarne le conseguenze a caro prezzo.

Cosa succede se hai l’abitudine di guidare in ciabatte?

Se qualcuno dovesse chiederti se è lecito guidare in ciabatte, cosa risponderesti? Probabilmente, se facessimo un sondaggio, buona parte degli italiani risponderebbe che bisogna guidare obbligatoriamente con le scarpe ma non è così. Dal 1992, infatti, il Codice della Strada permette di guidare scalzi, in infradito o in ciabatte ma ci sono dei dettagli da approfondire. Il caldo è forte, la tua auto sembra un forno e vuoi guidare in ciabatte? Ecco cosa devi fare.

L’articolo 140 dice che il guidatore non deve mai rappresentare un pericolo per gli altri e non deve intralciare la circolazione; l’articolo 141 sottolinea che chi è alla guida deve sempre avere il controllo del mezzo e deve essere sempre in grado di effettuare manovre brusche. Ecco perché è vietato rispondere al telefono quando guidiamo l’auto. Nonostante non ci sia un articolo che vieti espressamente la guida senza scarpe, è automatico che questa abitudine possa rappresentare un pericolo, per sé stessi e per gli altri.

Per questo motivo, qualora un agente dovesse ritenere il tuo stile di guida pericoloso, potrebbe multarti. Cosa succede se fai un incidente e guidavi senza scarpe? In questo caso, l’assicurazione potrebbe decidere di non pagare il danno causato a causa delle ciabatte ai piedi e dovresti essere tu a coprire l’intero importo. Ricapitolando, anche se non è proibito guidare in ciabatte, meglio indossare le scarpe per stare più tranquilli e sicuri.