Ignazio Moser e quel messaggio per Cecilia Rodriguez che scatena i fan

Ignazio Moser ha pubblicato un messaggio inatteso per Cecilia Rodriguez che ha scatenato gli utenti della rete come mai prima di questo momento.

Ignazio Moser ha da poco festeggiato 30 anni. Per il figlio del famoso sportivo non è stato un compleanno facile, in quanto da poco i suoi genitori hanno annunciato di voler divorziare dopo quasi una vita trascorsa insieme.

Un duro colpo per Ignazio, ma che ha saputo gestire il tutto e trovare una nuova consapevolezza arrivato a questo punto della sua vita. Per questo motivo ha voluto raccontarsi come non mai durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, dove ha pronunciato parole importanti per Cecilia Rodriguez che hanno scatenato i loro fedeli sostenitori che da tempo ormai aspettavano questo messaggio da parte del loro beniamino.

Ignazio Moser ha compiuto 30 anni ed ora è pronto a fare il grande passo!

Cecilia Rodriguez: il messaggio di Ignazio Moser emoziona

Ignazio Moser, durante il corso dell’intervista, ha ammesso di essere giunto a nuove consapevolezze e di aver trovato una certa maturità. Per questo motivo è pronto a mettere su famiglia con Cecilia Rodriguez (tra l’altro Belen ha lanciato un avvertimento che non passa inosservato e la dichiarazione arriva direttamente dalla sua ultima intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“Ora so di essere pronto a creare la mia famiglia con Cecilia” ha esordito il figlio dello sportivo, rivelando come stanno ora le cose tra loro. “E’ stato un compleanno simbolico: da oggi non sono più un ragazzo, ma un uomo“ ha dichiarato, rivelando di aver sentito un cambiamento dentro di sé e della sua persona.

“Se guardo al passato non ho rimpianti, non basta il nome Moser a farti vincere in bici” ha poi aggiunto, facendo apparire il tutto quasi come una frecciata a chiunque lo accusi di essere raccomandato da suo padre. “Se guardo al futuro vedo tanti progetti, ma più di tutto la mia compagna e dei figli“ ha infine concluso, scatenando gli utenti della rete come mai prima di questo momento.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a mettere su famiglia e i fan non potrebbero che essere più che felici per loro due.