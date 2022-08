Ex gieffino si sposa: tra gli invitati vipponi fa rumore il nome del grande escluso

By

L’ex gieffino è pronto a fare il grande passo, ma tra gli invitati c’è un grande escluso che ha fatto rumore sul vasto mondo del web.

L’ex gieffino durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia aveva sempre raccontato di provare un sentimento molto forte nei confronti della sua compagna e nonostante in molti abbiano provato a mettere zizzania tra loro, i due hanno resistito e stanno ancora insieme.

Tant’è che poche ore fa è arrivato l’annuncio che i loro fedeli sostenitori stavano aspettando: a giugno 2023 convoleranno a nozze! A rivelare il tutto è stato il portale The Pipol Gossip che oltre a svelare il grande annuncio, ha ammesso che all’evento prendere parte alcuni ex compagni di viaggio di lui.

Tra questi però c’è un grande assente che ha fatto non poco rumore sul vasto mondo della rete. Enock Barwuah si sposa con Giorgia ma chi tra i suoi ex compagni di viaggio non ha voluto invitare?

Enock Barwuah si sposa! L’ex gieffino non consegna l’invito proprio a Lui!

Il fratello di Mario Balotelli ha scelto di invitare al suo matrimonio con Giorgia, la storica fidanzata, alcuni suoi ex compagni di viaggio (tra l’altro nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip dovrebbe entrare un noto chef.

Tanti sono stati gli invitati per questo lieto evento che si svolgerà il prossimo anno. Tra cui spuntano i nomi di Francesco Oppini, che ha da poco terminato la sua relazione con la storica fidanzata trovando un nuovo amore, e Andrea Zelletta. Tra questi, però, rivela il portale diretto da Gabriele Parpiglia, c’è un grande assente. Di chi stiamo parlando? Di Tommaso Zorzi, il vincitore di quell’edizione a cui entrambi hanno preso parte.

Il motivo di tale glissata non è ancora emerso, ma probabilmente è perchè i due hanno tagliato completamente i rapporti dopo la fine di quell’esperienza televisiva che li ha uniti per qualche tempo. Anche durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia i due non sembravano aver particolarmente legato, ma alcuni utenti della rete si aspettavano di vederli riuniti ma purtroppo le cose andranno diversamente.