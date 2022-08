Grande chef al GF Vip 7: spunta il nome bomba per Signorini

Al GF Vip potrebbe arrivare un grande chef pronto a sconvolgere le dinamiche tra i concorrenti. Alfonso Signorini ha segnato l’ennesimo colpaccio.

Il GF Vip farà tra qualche settimana il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani con la settima edizione che vedrà ancora una volta al timone del progetto Alfonso Signorini.

Il conduttore non ha ancora rivelato il cast di vipponi che ha scelto quest’anno, rivelando che ha intenzione di far restare il tutto segreto fino alla fine. Nonostante ciò ogni tanto ama stuzzicare i suoi fedeli sostenitori, dando loro alcuni indizi su chi potrebbe abitare nella casa più spiata d’Italia per i prossimi mesi, considerato che il programma andrà in onda fino a maggio.

L’ultimo indizio pubblicato riguarda un cappello da chef e il conduttore ha rivelato che gli altri concorrenti grazie a questo personaggio potranno mangiare bene durante la loro permanenza, ma di chi si tratta? Sul web non mancano le prime indiscrezioni sul cast del GF Vip 7.

Anticipazioni GF Vip: nuovo nome bomba per Alfonso Signorini

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip, dove ha svelato un clamoroso rifiuto per Alfonso Signorini, hanno subito fatto il giro del web e c’è chi è convinto che nella casa più spiata d’Italia vedremo un famoso chef proveniente da Masterchef, ma il pubblico potrebbe avere anche una grossa sorpresa.

Secondo alcune teorie, infatti, ad entrare nella casa più famosa di canale 5 potrebbe essere Claudia Galanti in quanto l’indizio si collegherebbe al dramma da lei vissuto. Una decisione, in tal caso, che andrebbe a sposare la nuova linea che il conduttore vuole dare al programma di canale 5, raccontando storie vere andando oltre la patina dorata dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano.

Claudia Galanti sarà al Grande Fratello Vip? Per scoprirlo non ci resta che attendere la smentita o la conferma da parte di Alfonso Signorini che prima o poi rivelerà tutti i vipponi che ha scelto per questa settima edizione del reality show di successo di canale 5, che ora più che mai entrerà a far parte della storia dei reality per essere quello che è durato di più in assoluto in tutto il mondo.