Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi D’Alessio in discoteca a Mykonos proprio con lei!

Ilaria D’Alessio, la figlia del noto cantante partenopeo Gigi D’Alessio, è stata beccata a Mykonos proprio in compagnia di lei!

Ilaria D’Alessio è nota al pubblico della rete per essere l’unica figlia di Gigi D’Alessio, durante il corso del suo primo matrimonio.

Fin da subito lei si è dimostrata essere una donna piuttosto riservata, preferendo scegliere un percorso completamente diverso rispetto a quello adottato da suo padre, ma nelle scorse ore alcuni suoi gesti non sono sfuggiti ai fedeli sostenitori del cantante che non hanno potuto fare a meno di notare con cui era in vacanza a Mykonos. Una persona che non è passata inosservata e che al tempo stesso rivela molto del rapporto che si vive in famiglia lontano dagli occhi indiscreti dei media.

La figlia di Gigi D’Alessio è stata beccata proprio con Lei durante il corso delle sue vacanze estive.

La figlia di Gigi beccata con lei: ecco chi frequenta Ilaria D’Alessio

La figlia di Gigi D’Alessio, che ha sempre mostrato tutto il suo sopporto al fratello minore LDA durante il corso della sua recente esperienza ad Amici di Maria De Filippi, dove lui si è lasciato andare ad un amaro sfogo, è stata beccata durante il corso della sua vacanza a Mykonos in compagnia di Denise, la nuova compagna di Gigi D’Alessio.

Le due, in compagnia del cantante, e dei due figli più piccoli, sono partiti insieme in vacanza per la bellissima Grecia immortalando il tutto sui loro profili social come potete dalle foto che abbiamo incorporato poco più in alto in questo articolo.

La famiglia di lui sembrerebbe aver bene accolto la nuova compagna dell’artista partenopea che si è integrata alla perfezione con i figli di lui, visto che hanno scelto di trascorrere un po’ di giorni insieme durante il corso di questa calda estate che non smette di stupire gli amanti della cronaca rosa con tantissime notizie riguardanti i personaggi del momento.

Gigi D’Alessio può dunque dormire sogni tranquilli: i suoi figli hanno accolto di buon grado la sua nuova compagna, che gli ha da poco permesso di poter diventare ancora una volta padre.