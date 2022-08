Amici 22, clamoroso ritorno dell’ex allievo? Il retroscena shock

Retroscena shock ad Amici 22: clamoroso ritorno dell’ex allievo?

I provini per Amici 22 sono iniziati! La competizione è molto sentita e migliaia di ragazzi provano a seguire il loro sogno di entrare nella Scuola di Maria De Filippi.

Durante la competizione, però, alcuni concorrenti devono abbandonare la gara a causa di infortuni o per altri motivi e tornano a casa molto delusi.

Prediamo come esempio Andreas Muller che si trovò costretto a salutare Amici per un problema, ma è riuscito a vincere il serale rientrando in gara nell’edizione dopo.

Ecco che anche per Lui vale lo stesso. Ci sarà un clamoroso ritorno o sarà solo una promessa non mantenuta? Scopriamo insieme tutto nel dettaglio

Retroscena shock ad Amici 22: clamoroso ritorno di Mattia Zenzola?

I provini sono iniziati da qualche mese, anche perché l’inizio di Amici 22 è dietro l’angolo. Per questo, i fan del programma si domandano chi prenderà parte alla gara.

Molti non dimenticano, però, una promessa fatta da Maria De Filippi ad un ballerino dello scorso anno. Si tratta di Mattia Zenzola, promessa della danza latino americana che fu costretto ad abbandonare il talent show a causa di un infortunio.

Solo un mese mancava all’inizio del serale e Mattia vede il suo sogno svanire drammaticamente, mentre Lui vola in Usa. Quando la produzione disse al ballerino che doveva lasciare il talent show, gli promisero anche di assicurargli un banco per l’edizione successiva.

Essendo che le selezioni per il futuro cast sono iniziate da tempo, l’ex allievo cosa starà facendo? Sarà un clamoroso ritorno ad Amici o solo una promessa da marinaio?

Novella 2000 ha un suo pensiero per quanto riguarda il destino di Mattia. Il magazine rivela che il ballerino si ricorda delle parole dette prima del suo saluto ed è tornato molto propositivo al casting. Il problema è che non sappiamo se sarà accettato o meno.

Non c’è niente di ufficiale che possa dare una sicurezza all’ex allievo, mentre Veronica Peparini fa una dedica speciale. Lui sa bene cosa gli ha detto la produzione, ma avranno mantenuto la promessa?

Mattia dovrà riaffrontare tutte le prove prima di assicurarsi un banco o ce lo avrà già senza fare tutto l’iter di provini?

Potrebbe essere un clamoroso ritorno per Mattia Zenzola o una nuova sfida da affrontare tutta da capo. Amici avrà mantenuto la promessa?