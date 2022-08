Wanda Nara, arriva la rivelazione shock: l’ha rifatto ancora!

Rivelazioni scottanti per questo caldo agosto bollente: Wanda Nara sembrerebbe che lo abbia fatto di nuovo! Ecco cosa è successo!

Wanda Nara sembra aver preso una decisione irremovibile sulla sua vita e allo stesso tempo, secondo alcune indiscrezioni rilasciate da altri giornali online sembrerebbe proprio che l’argentina l’abbia rifatto nuovamente. Ma che cosa?

Secondo quanto trapelato gli scoop intorno alla coppia Wanda Nara e Mauro Icardi sono due. La prima rivelazione riguarderebbe proprio il loro rapporto. Infatti, secondo fonti certe l’argentina ha deciso di divorziare dal giocatore di calcio.

Questa notizia non è proprio un fulmine a ciel sereno per Mauro Icardi. Già da qualche giorno circolavano voci di presunto divorzio. Soprattutto da quando è stato diffuso un audio Whatsapp in cui la stessa protagonista (Wanda Nara) parla di divorzio. Da quell’istante sono iniziate le speculazioni su quale possa essere il motivo dietro l’addio e la crisi matrimoniale. Ma non è tutto!

Secondo ulteriori fonti certe, Wanda starebbe facendo con Icardi la stessa cosa che fece all’epoca con il suo ex marito Maxi Lopez!

Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio. Quale motivo?

La coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi dovrebbe recarsi nelle prossime ore a Parigi per definire i dettagli della separazione. Ma intanto circolano già alcune voci sui motivi dell’addio.

Secondo la ricostruzione dei fatti e la notizia diffusa da Lucas Bertero in esclusiva al programma A la tarde, la showgirl argentina starebbe già frequentato qualcun altro!

Le indiscrezioni suggeriscono infatti che “Wanda avrebbe già delle braccia tra cui consolarsi… Parliamo di qualcosa che non è di oggi, se pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore sposato”, ha raccontato Bertero nel suo programma televisivo.

Inoltre, si aggiungono ulteriori informazioni sull‘identikit del nuovo “amante”. Sembra essere un calciatore argentino e già sposato. Sarà vero? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e aggiornamenti.

Intanto la showgirl e imprenditrice non ha mancato di godersi le vacanze estive in barca e in topless.