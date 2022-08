Noemi Bocchi come Ilary Blasi! Signorini sgancia una bomba clamorosa

Noemi Bocchi è come Ilary Blasi? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sganciato una bomba sulla compagna di Francesco Totti.

Noemi Bocchi nel giro di qualche settimana è passata dall’essere una semplice sconosciuta ad uno delle protagoniste indiscusse del mondo della cronaca rosa. Il motivo di tale “successo”, se così come possiamo definirlo, è da ricondurre alla sua relazione con Francesco Totti.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lei sarebbe stata per qualche tempo l’amante dell’ex capitano della Roma, ma ovviamente i due non hanno confermato nulla ma di fatto il suo nome ha fatto il giro del web in men che non si dica. Lei sembrerebbe aver fatto ritrovare il sorriso a Francesco, ma il settimanale rivela che di certo non può dormire sogni tranquilli in quanto ben presto potrebbe ritrovarsi a vivere lo stesso destino subito da Ilary Blasi.

Francesco Totti ci ricasca: per Noemi Bocchi arriva il colpo di scena

Francesco Totti, secondo quanto rivelato dal noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, non avrebbe “messo la testa a posto” al fianco di Noemi Bocchi perché la giovane potrebbe non essere l’unica donna della sua vita e no, non c’è alcun ritorno da parte di Ilary Blasi, che nelle scorse ore ha preso una drastica scelta.

“Noemi può dormire sonni tranquilli?” si chiede il noto settimanale nel nuovo numero in uscita per poi rivelare anche la possibile risposta a questo quesito. “Chi ha potuto sbirciare i social di Totti riferisce che gli scambi di messaggi fra lui e altre “tentatrici” non si sono mai interrotti” prosegue, facendo intuire che l’ex capitano della Roma non avrebbe mai smesso di sentire anche altre donne durante questo periodo in cui si è lasciato il suo matrimonio alle spalle.

Noemi Bocchi è come Ilary Blasi oppure lei è consapevole di non avere alcun tipo di rapporto esclusivo con Francesco Totti? Almeno per il momento non è dato sapere in quanto bisogna ricordare che si tratta soltanto di indiscrezioni e nulla ancora è stato confermato dai diretti interessati che hanno preferito scegliere la strada del silenzio di fronte alle voci insistenti del mondo della cronaca rosa.