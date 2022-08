Il silenzio assordante e la drastica scelta di Ilary Blasi dopo l’addio a Totti

Per Ilary Blasi più niente è come prima, e la situazione sta prendendo una direzione totalmente inaspettata per i suoi fan. Salta fuori clamorosa indiscrezione.

Dalla separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi non è più la donna che tutti conoscono. I cambiamenti condizionano ed influenzano gli stili di vita, ma questa volta c’è molto in ballo. La sua vita è stata scombussolata dal divorzio di cui nessuno si sarebbe mai aspettato. Un tragico finale per chiunque, e per le diretta interessata sembrerebbe essere in gioco una situazione ricca di avversità.

Ilary Blasi ha sempre mostrato un carattere spontaneo ed allegro, un modo di fare che la rende un’amata conduttrice, ed anche un personaggio del mondo dello spettacolo molto seguito. Infatti, i social media sono diventati la sua nuova vetrina di pubblicità, specialmente dopo la separazione con Francesco Totti.

Così, tra uno scatto e l’altro saltano fuori degli interessanti dettagli che la riguardano, ma non solo, perché la verità emersa è più amara del previsto.

Niente è più come prima, dovrà accettare i nuovi eventi con tutti i cambiamenti che ne deriveranno.

Nuova vita per Ilary Blasi: indiscrezione incredibile

Chiunque ha praticamente messo bocca sulla separazione tra i due vip, e di recente un amico intimo della Blasi si è lasciato andare ad un commetto atteso, chi meglio di una persona vicina alla coppia può spiegare retroscena inediti? Molti attendono un resoconto proprio dai diretti interessati, ed è proprio questa una delle eventualità più attese, ma qualcosa sta modificando del tutto le carte in tavola.

Uno scatto rubato ed un po’ sfocato la ritrae al mare che diciamolo, è il luogo che di recente le sta meglio addosso. La calma e le rasserena i sensi, anche se nessuno, gossippisti esperti compresi, è a conoscenza delle sue reali emozioni. Lei si ostina a condividere molti aspetti della sua vita, foto al mare e con i figli, ma niente lascia allo scoperto le sue sensazioni e i possibili stati d’animo.

Si è parlato di possibili interviste a Verissimo, nel salotto della sua più cara amica ed ex letterina di Passaparola, Silvia Toffanin, oppure anche al format Belve di Francesca Fagnani, ma la verità è un’altra.

La donna sembrerebbe preferire una condizione di totale silenzio, non rilascerà alcun dettaglio su quanto accaduto e su ciò che prova. Probabilmente la si rivedrà in tv soltanto nel 2023 con la nuova messa in onda de L’Isola dei Famosi.

Quindi, il “silenzio” dell’amata conduttrice è destinato a durare a lungo. Anche se qualcosa emerge proprio dai suoi post, come la didascalia alla foto con i suoi figli nella quale scrive così:

“Vado avanti e continuo a splendere, nonostante tutto e tutti, con la forza che mi danno i miei frutti d’amore.”

Per quanto riguarda il pupone viene ancora beccato in situazioni assurde dai paparazzi, ma anche lui non si è pronunciato ai media. Passerà altro tempo, oppure si decideranno a parlare? Al momento, tutto tace.