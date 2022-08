Test degli occhiali: scegli quelli che preferisci e scopri la tua personalità

Scegli un paio di occhiali e scopri chi sei veramente con questo divertente test!

E’ estate piena e le vacanze sono molto più che vicine. Come pensare alle ferie se non abbinandoci un bellissimo paio di occhiali?! Ne esistono di mille forme, colori e prezzi, ma l’obbiettivo è solo uno: trovarne uno fatto ad hoc per noi.

Ecco che per l’occasione ti proponiamo il test degli occhiali. Dovrai fare una semplice scelta basandoti sui tuoi gusti e scoprirai finalmente nuovi lati della tua personalità.

Scopriamo le varie possibilità

Test: scegli un paio di occhiali e scopri chi sei

In questo test degli occhiali ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente!

1) Uno

Sei una persona dinamica, dalla mente aperta e solitamente molto felice. Ti piace la vita per le sue mille sfaccettature, novità e bellezze.

Ami così tanto le avventure che non puoi vivere senza.

Hai un animo all’avanguardia e anche il tuo stile di vita rispecchia questo mood. Le sorprese non ti fanno paura e neanche i cambiamenti. Vuoi provare tutto e subito con grande coraggio e brio.

2) Due

Diciamo che te sei sempre pronto a tutto. Vivi la vita nei suoi alti e bassi in modo molto Zen. Le tue azioni, emozioni e pensieri sono in equilibrio tra di loro.

Non ami molto sbandierare le tue cose ai quattro venti, infatti sei riservato e anche timido.

Ti piace ascoltare piuttosto che parlare a vanvera per riempire i silenzi.

Sei una persona corretta e anche molto affidabile. Non temi niente e nessuno e ti fai in quattro per aiutare gli altri.

3) Tre

Intelligente e molto acuta, questa è la tua definizione. La tua mente lavora in continuazione e balza da un argomento all’altro.

Non sei una persona solitamente briosa, ma puoi chiacchierare in modo accattivante con tutti. Le persone, in realtà, ti vedono una persona molto felice e amante della vita.

4) Quattro

Dalla tua bocca non esce e non uscirà mai una bugia. Sei una persona molto sincera e anche capace di esprimere le proprie emozioni.

Hai una grande fortuna: sai come rispondere alle montagne russe di emozioni della vita. Tu vivi la vita con la tua filosofia e ti consigliamo di continuare così perché vai alla grande.

5) Cinque

Anche se te ti sottovaluti, sei incredibile! Tu non ti ritieni molto simpatico, ma i tuoi amici ti trovano esilarante per le tue uscite sorprendenti.

Sei una persona ottimista con una fervida immaginazione e hai anche molto gusto in generale.

Le persone rimangono ammaliate dalla tua mente. Non vedono l’ora di vedere la tua prossima mossa, di scoprire le idee che ti balenano nella testa.

Sai dare consigli intelligenti e pratici. Come è bello essere te!

6) Sei

Tu non dici mai di no, ami le avventure e vuoi vivere la tua vita al mille per mille. Ti basta poco per provare emozioni forti.

Ami osservare, ascoltare e scoprire cose nuove. Riesci a trasformare l’evento più noioso di sempre in qualcosa di accattivante e coinvolgente. E’ impossibile annoiarsi accanto a te.

Vivi ogni minuto come se fosse l’ultimo