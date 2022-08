Sei sempre pessimista? Forse fai bene perché potresti vivere di meno

Chi è pessimista vive di meno rispetto a chi ha sempre un pensiero ottimista: lo dice la scienza. E tu, sei ottimista o pessimista?

Hai mai parlato con una persona pessimista? Quando ti interfacci con chi ha sempre un pensiero negativo, potresti temere la pioggia anche a Ferragosto, con quaranta gradi all’ombra. I pessimisti hanno sempre una visione negativa nella vita, non hanno aspettative e credono che tutto andrà a rotoli da un momento all’altro. È possibile che questo atteggiamento possa avere ripercussioni negative sulla vita di un essere umano? Sembra proprio di si.

Lo rivela uno studio condotto negli Stati Uniti d’America. Secondo i ricercatori, le persone pessimiste vivono mediatamente alcuni anni in meno rispetto agli ottimisti. Lo studio ha anche provato a dare una spiegazione scientifica a questa teoria e sembra che i dati siano corretti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa ricerca. Dopo aver letto questo articolo diventerai la persona più ottimista del mondo, non c’è alcun dubbio.

I pessimisti vivono di meno: lo dice la scienza

L’Università di Medicina di Boston ha portato avanti una ricerca per dimostrare la maggiore longevità delle persone ottimiste rispetto a quelle pessimiste. I ricercatori hanno lavorato su due gruppi di persone e lo studio è durato trent’anni. I risultati sono sorprendenti: le persone ottimiste vivono dall’11 al 15% in più rispetto a quelle pessimiste.

L’esperimento ha coinvolto più di 70 mila persone e ha dimostrato che un approccio sorridente e positivo può allungare la vita. Ad esempio, ti hanno rubato la password di Instagram? Pensa positivo, completa la procedura di ripristino e riprendi la tua navigazione, non pensare subito che tutte le tue foto o conversazioni private finiscano nelle mani di malintenzionati.

Tutti i partecipanti alla ricerca sono stati monitorati per un periodo compreso tra i dieci e i trent’anni. Lo studio ha dimostrato che gli ottimisti vivono fino al 15% in più rispetto ai pessimisti perché sorridono di più. Avere un atteggiamento positivo aiuta a risolvere con maggior serenità i problemi e allunga la vita, abbattendo in maniera esponenziale la possibilità di ammalarsi di patologie come la depressione o altre malattie croniche.