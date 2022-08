Ballando con le stelle 2022: arriva l’attore più amato delle soap? Milly pronta al colpaccio

A Ballando con le stelle potrebbe arrivare l’attore più amato delle soap. Milly Carlucci è come sempre pronta a fare l’ennesimo colpaccio.

Ballando con le stelle è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma prima di debuttare con una nuova edizione Milly Carlucci deve terminare il cast di quest’anno.

Se alcuni personaggi sembrano essere ormai certi, come Iva Zanicchi che ha confermato lei stessa la sua presenza all’interno dello show, alcuni sembrerebbero essere in bilico. In rete infatti si mormora che l’attore più amato delle soap sia stato puntato dalla produzione per provare a imbattersi in questa nuova sfida televisiva, ma sarà vero?

A rompere il silenzio è stato il diretto interessato che ha rivelato come stanno al momento le cose e se lo vedremo nella prossima edizione di Ballando con le stelle.

Anticipazioni Ballando con le stelle: l’attore più amato arriva nel cast?

Le anticipazioni di Ballando con le stelle, che hanno rivelato la mancata partecipazione di un big amatissimo, mormorano che nel cast della prossima edizione potrebbe esserci Emanuel Caserio, noto al pubblico del piccolo schermo per essere uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore.

Sul web la notizia si è diffusa alla rapidità della luce, tant’è che l’attore durante il corso di una recente intervista a Super Guida Tv ha voluto rompere il silenzio parlando non solo delle sue abilità da ballerino ma anche se ha avuto contatti con Milly Carlucci e la sua produzione.

“Con i balli di gruppo vado alla grande e so fare anche qualche figura di salsa” ha ammesso Emanuel Caserio de Il Paradiso delle signore. “Sta girando questa voce e ho letto vari articoli che mi includono già nel cast ufficiale“ ha poi posto il focus sull’argomento.

“Al momento non so nulla e non penso che sia vero“ ha dichiarato, spegnando la notizia che lo vedeva far parte del programma per poi però candidarsi ufficialmente. “Però chi lo sa. Se Milly vuole scendo in pista“ ha poi concluso e chissà se Milly Carlucci dopo queste dichiarazioni non scelga di chiamarlo per far parte del cast del suo seguitissimo programma.