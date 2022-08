Scopri di che finestre si sta parlando: l’indovinello è difficilissimo!

Le sfide non mancano mai su Instanews, neanche la Domenica. Individua in questo indovinello difficilissimo quali sono le finestre di cui parla la consegna.

Passare il proprio tempo libero a risolvere rompicapo è un ottimo hobby, specialmente se si tratta di migliorare le proprie abilità logiche e strategiche. Nel test del giorno abbiamo a che fare con un indovinello difficilissimo, perché le parole sono state magistralmente poste in modo da deviare il raggiungimento della risposta, e mettere in difficoltà abili solutori come te. Alla fine del pezzo, troverai la soluzione con la spiegazione.

L’interpretazione è tra le migliori armi che puoi sfoderare nella risoluzione del suddetto enigma, non ci sono dubbi. Quando si parla di finestre, si tengono in considerazione elementi concreti, oppure astratti?

Inoltre, ci possono essere delle metafore utili per arrivare alla soluzione dell’enigma? Leggi con attenzione la consegna:

“2 finestre ben difese, di giorno stanno aperte. Ma quando viene notte sbarrano le porte. Chi sono?”

Non lasciarti scappare i suggerimenti che ti abbiamo fornito, perché possono essere la giusta chiave risolutiva del rompicapo quotidiano. Che aspetti? Mettiti in gioco e non deludere le aspettative.

Indovinello difficilissimo, la risposta? Inaspettata!

Un cielo notturno con questi occhi ben aperti è un ossimoro perfetto, una contraddizione inaspettata, ma il fulcro della risposta del giorno. Qualsiasi rompicapo con il quale si ha a che fare è contraddistinto da molteplici difficoltà, alcune di queste potrebbero mettere in crisi gli abili e preparati risolutori di enigmi come te, ma avresti potuto farcela benissimo.

Come? Seguendo i suggerimenti sopra riportati, perché le finestre in questione non devono essere considerate come gli oggetti che trovi in qualsiasi edificio, ma in due elementi che fanno parte del tuo corpo.

Appunto, la soluzione è occhi! Di giorno difendono perché sono aperti, e di notte quando si presume che si dorma, sono ben serrati. Altrimenti, si terrebbero in considerazione quelle eccezioni di persone che dormono ad occhi aperti!

