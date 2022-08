Curiosità: perché il cielo diventa arancione durante il tramonto?

Sai perché il cielo diventa arancione durante le ore del tramonto? La spiegazione è molto curiosa ma potrebbe sorprenderti. Ecco la verità

Esiste un momento della giornata più romantico del tramonto? Probabilmente no e non è sicuramente un caso se diverse canzoni d’amore sono ambientate proprio in questa fascia oraria. È evidente che il calar del sole faccia provare all’essere umano delle emozioni che, forse, non riesce a sentire in altri momenti del giorno o della notte. Il tramonto è l’ora dell’amore ma c’è anche qualcosa di scientifico che caratterizza questa fascia oraria.

Una delle domande che molti lettori si pongono riguarda la tonalità che abbiniamo al tramonto: l’arancione. Perché il cielo diventa arancione durante il tramonto? Te lo sei mai chiesto? Questa è una domanda molto comune e oggi avrai la possibilità di conoscere la risposta. Ecco perché il cielo diventa proprio arancione al tramonto e non di un altro colore. Vedrai che, quando leggerai il motivo, resterai senza parole.

Ecco perché il cielo diventa arancione al tramonto

Secondo alcune leggende antiche, il colore arancione del tramonto era legato all’umore delle divinità dell’epoca durante quel momento. La tonalità sarebbe stata più forte o più chiara qualora le divinità fossero più predisposte all’ottimismo o al pessimismo. La verità, ovviamente, è un’altra ed è sicuramente meno fantasiosa. La luce del sole, quando colpisce la Terra, è composta da tutti i colori dell’iride.

I colori, quando sono tutti insieme, formano una luce bianca. Durante le ore del tramonto, il sole è solitamente più basso rispetto all’orizzonte e la sua luce deve attraversare più atmosfera rispetto ad altri orari. A mezzogiorno, ad esempio, quando è preferibile evitare di mettersi alla guida per diversi motivi, il sole è più alto e quindi la sua luce deve perforare una quantità di atmosfera minore.

La maggiore lunghezza del percorso raggiunge i nostri occhi in ritardo, facendo perdere alla luce il blu del cielo, mantenendo l’arancione. Questi fasci di luce, infatti, hanno una resistenza maggiore ed è per questo che arrivano ai nostri occhi. Quindi, a causa di una maggiore resistenza della luce arancione, vediamo il cielo al tramonto proprio di questo colore, anche se a volte tende più al rosso ma dipende dalle giornate e dall’orario.