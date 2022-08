Grande Fratello Vip 7 anticipazioni: un clamoroso rifiuto e l’arrivo della mamma dell’ex vippona

Grande Fratello Vip 7, anticipazioni bomba: un clamoroso rifiuto e l’arrivo della mamma dell’ex vippona più amata.

Arrivano clamorose anticipazioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, partirà il 19 settembre su canale 5. Tanti i nomi accostati al reality a cui parteciperà sicuramente Giovanni Ciacci, unico concorrente già ufficializzato dallo stesso Alfonso Signorini che ha promesso sorprese enormi nel cast.

Secondo quanto dichiarato da Signorini, i grandi nomi che, a settembre, varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà non sono stati ancora svelati. Nelle scorse ore, tuttavia, a scuotere il web sono state due clamorose indiscrezioni: quella relativa ad un rifiuto e quella sul probabile ingresso della mamma di una delle ex vippone in assoluto più amate dal pubblico.

Grande Fratello Vip 7 anticipazioni concorrenti: cast stellare, ma c’è un rifiuto che fa male

Chi è la vip che ha detto no ad Alfonso Signorini? Secondo quanto fa sapere The Pipol Tv, pare che ad Adriana Volpe sia arrivata la proposta di entrare nuovamente nel cast del Grande Fratello Vip dopo una prima esperienza come concorrente e una seconda avventura come opinionista accanto a Sonia Bruganelli che, nella settima edizione, sarà affiancata da Orietta Berti e che ha recentemente svelato il vero motivo per cui ha deciso di tornare a fare l’opinionista.

“Cast che avrebbe potuto ospitare nuovamente Adriana Volpe come concorrente. Ma lei ha rifiutato”, fa sapere Pipol Tv.

Secondo Dagospia, invece, sarebbe al vaglio il possibile ingresso nella casa di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che, dopo essere stata concorrente in due edizioni differenti, potrebbe tornare con un ruolo inedito come quello di inviata all’esterno della porta rossa della casa di Cinecittà.

Fariba che ha già partecipato a Pechino Express in coppia con la figlia Giulia ed è stata concorrente dell’Isola dei Famosi, ora, sognerebbe di diventare un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip che ha subito un cambiamento importante per accogliere tra i concorrenti Giovanni Ciacci.

“La mitologica ex naufraga Fariba, mamma della bonissima Giulia Salemi sogna di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà“, scrive Dagospia. Fariba, dunque, sarà davvero una concorrente del GF Vip?