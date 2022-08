Sonia Bruganelli a cuore aperto: il triste motivo per cui torna al GF Vip

Il triste motivo del ritorno al GF Vip: Sonia Bruganelli a cuore aperto

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e collabora con lui da molto tempo. La donna si è voluta mettere alla prova lo scorso inverno indossando gli abiti di opinionista del Grande Fratello Vip 6.

L’anno scorso, Sonia era affiancata da Adriana Volpe, ma tra loro non è mai scorso buon sangue.

Nonostante in molte interviste la Bruganelli avesse detto che non sarebbe mai più tornata al GF Vip, ecco il clamoroso ritorno. Vediamo insieme il triste motivo che l’ha portata a questa scelta

Sonia Bruganelli, dopo la scorsa edizione del GF Vip, aveva rivelato più volte di non voler tornare a fare l’opinionista.

La produzione del reality show ha però rivelato che lei sarà nuovamente presente nella prossima edizione assieme alla new entry Orietta Berti.

“Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista” rivelò la dama in una passata intervista e aggiunse: “In tv voglio fare cose che mi appartengono“.

Ma ecco che cambia tutto e la Bruganelli confessa il triste motivo sul suo profilo Instagram, mentre la tragedia è sfiorata al GF Vip 7.

Un utente curioso approfitta del Q&A per domandare per quale motivo Sonia abbia deciso di tornare nel reality show.

“Perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un sogno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta“ confessa la Bruganelli.

Ma la moglie di Paolo Bonolis è contenta di tornare? “E’ stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi“ risponde prontamente la bella Sonia.

La donna ha bisogno di frivolezza e di staccare dalla vita di tutti i giorni. Per questo ha deciso di tornare nel programma di Signorini, mentre spuntano i tre nomi che cambiano tutto.

Per quanto riguarda la scelta della produzione di chiamare Orietta Berti come opinionista, Sonia risponde: “Orietta più bacchettona di Adriana? Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico, si mette in gioco“.

Sonia Bruganelli aveva in mente altro per il suo futuro lavorativo, ma il triste motivo la obbliga a tornare. Forse è più una scelta di svago che di interesse effettivo suo, ma sa che questa è la decisione giusta. Cosa ne pensate del suo ritorno al GF Vip? Vi era piaciuta lo scorso anno?