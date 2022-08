Paura per la star di Uomini e Donne: malore improvviso, ecco come sta

La star di Uomini e Donne è stata colpita da un malore improvviso che ha preoccupato e non poco i suoi fedeli sostenitori.

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani tra poco più di un mese, ma le dinamiche e le news sui suoi protagonisti non hanno alcuna intenzione di andare in standby.

Nelle scorse ore, infatti, una delle protagoniste indiscusse del programma di successo di Maria De Filippi è sparita sui social e sui social i suoi fedeli sostenitori si sono subito preoccupati non riuscendo a comprendere come mai non li abbia più aggiornati come è solita fare.

Purtroppo la dama non si sta godendo le meritate vacanze, ma si è trovata coinvolta in un episodio poco piacevole in quanto è stata colpita da un malore improvviso.

Ida Platano dopo Uomini e Donne è finita in ospedale ed a comunicare il tutto è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram, rivelando che cos’è successo durante la sua assenza sui social.

Ida Platano finisce in ospedale dopo Uomini e Donne: come sta ora

Ida Platano è senza alcun dubbio tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, un po’ come Beatrice Valli che si è trovata al centro della polemica per le sue lussuose vacanze, e per questo motivo la sua assenza sui social ha fatto non poco rumore e per questo motivo lei ha spiegato il motivo del perché non ha aggiornato i suoi fedeli sostenitori com’è solita fare.

“Ciao belli miei” ha esordito la dama del Trono Over, pubblicando una foto che la ritrae stesa in un lettino di ospedale. “Volevo dirvi che non sono sparito, ma non sto tanto bene … Passerà” ha poi proseguito senza dilungarsi più di tanto su quanto l’è accaduto. “Tornerà presto, un abbraccio” ha poi concluso, rivelando che presto tornerà ad essere attiva sui social come ha sempre fatto fin dal suo esordio negli studi di Uomini e Donne.

Ida di Uomini e Donne non ha spiegato nello specifico che cos’è accaduto e per questo motivo i suoi fedeli sostenitori non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi per lei, mostrandole tutto il supporto necessario affinché questo periodo possa essere il meno difficile possibile.