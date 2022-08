Vacanze da nababbi e gite in barca: nuova bufera per Beatrice Valli

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trovati di nuovo al centro della polemica per le loro vacanze da nababbi. Il web è espoloso contro di loro.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno da poco coronato il loro sogno di amore e le cose tra loro proseguono nel migliore dei modi. Il loro rapporto però con gli utenti della rete non procede altrettanto bene in quanto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata pesantemente criticata a causa delle sue dichiarazioni contro il reddito di cittadinanza in aggiunta ad alcune esternazioni in cui rivelava che insieme ad altre mamme aveva non poche difficoltà nel trovare qualcuno che potesse aiutarla in casa.

Nelle scorse ore l’atmosfera non è di certo migliorata in quanto una serie di scatti pubblicati sui social, in cui vengono immortalati a Ibiza mentre si godono una vacanza da sogni e le critiche non sono di certo mancate stroncando la coppia come non mai prima di questo momento.

Marco Fantini e Beatrice Valli di nuovo al centro della polemica: il web non perdona

Marco Fantini e Beatrice Valli, che ha provato a difendersi dalle critiche spietate della rete, si sono ritrovati al centro della polemica in quanto sui social nessuno ha dimenticato le parole di lei in merito al reddito di cittadinanza e c’è chi le ha utilizzate proprio contro questo post.

“Loro si che non hanno bisogno del reddito di cittadinanza“ ha scritto un utente del web, ma non è mancata nemmeno la testimonianza di una collaboratrice domestica che ha criticato non solo le parole pronunciate ma anche la scelta di mostrare le vacanze da nababbi.

“Sono una addetta alle pulizie e mi alzo alle 5” ha esordito la fan. “Mi faccio il mazz* per portare lo stipendio a casa tra sudore a volte lacrime“ ha poi proseguito. “Come me ce ne sono tanti” ha subito precisato, rivelando che il suo caso non è di certo l’unico. “Quando non sai le cose taci che fai più bella figura“ ha aggiunto. “Potrei offenderti, ma sono una signora e non mi abbasso al tuo livello“ ha poi concluso.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati massacrati dal web che non ha apprezzato e non poco le foto dove mostrano il lusso sfrenato dopo le dichiarazioni contro il reddito di cittadinanza, ma almeno per il momento hanno preferito di adottare la strada del silenzio nella speranza probabilmente che il tutto si calmi.