Test delle stagioni: dimmi la tua preferita e scopri chi sei

Scegli la tua stagione preferita e scopri chi sei veramente con questo semplice test

Le nostre scelte sono la manifestazione del nostro carattere. In modo molto semplice, ma anche inconscio, la nostra personalità esce allo scoperto nei modi più chiari.

Oggi ti proponiamo il test delle stagioni che si basa su una semplice scelta di gusto. Andiamo a valutare le varie possibilità

Teste: dimmi che stagione preferisci e scopri chi sei veramente

In questo test delle stagioni ti mettiamo di fronte, ovviamente, a quattro possibilità. Scegli la tua stagione preferita e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri, quindi, chi sei veramente e poi prova anche il test degli occhiali da sole.

Iniziamo a scoprirci!

1) Inverno

Come deduciamo dalla tua stagione preferita, hai una personalità un po’ fredda e molto chiusa verso il mondo esterno.

Questo non significa che snobbi la compagnia degli altri, ma hai bisogno anche di momenti da passare da solo.

Sei una persona anche molto meticolosa: analizzi ogni minimo dettaglio prima di iniziare ad agire. I tuoi occhi e la tua attenzione sono sempre sugli attenti.

2) Primavera

Sei una persona molto sensibile e leale. Non sai come fingere o dire bugie, perché hai una fine empatia. Per questo sei considerato un amico saggio e fidato.

Per te non esiste niente di meglio se non una passeggiata, leggere un libro o passare il tuo tempo con persone a te care.

3) Estate

La tua scelta ci rivela che sei una persona molto solare, presa bene e con tanta voglia di socializzare. Anche te sei molto empatico e, soprattutto, hai una grande simpatia.

Passi il tuo tempo dando sfogo alla tua personalità estrosa attraverso la pittura e l’arte. Odi la routine e fuggi da tutto quello che è abitudinario.

Il tuo difetto più grande è che sei una persona che segue troppo l’istinto senza riflettere.

4) Autunno

Tu vivi la vita alla ricerca di emozioni forti. Sei sempre pronto nel metterti in gioco e nel provare cose nuove.

Il tuo modo di ragionare è curioso: hai l’ansia che da un momento all’altro tutto possa finire e ciò ti motiva nel goderti il momento. Occhio però, quando ti troverai di fronte ad una scelta d’amore o amicizia. Rifletti e farai la scelta giusta