Curiosità: sai perché il mare è blu? La risposta ti lascerà a bocca aperta

Perché il mare è blu se l’acqua è trasparente? Oggi potrai finalmente ottenere una risposta a questa domanda. Resterai senza parole

Ormai è estate, siamo entrati nel mese di agosto e milioni di italiani stanno affollando le spiagge per godersi un po’ di mare. Il mare è probabilmente una delle più grandi passioni per tantissime persone. Questo amore è molto più forte soprattutto nelle popolazioni latine, ma non solo. Sul mare sono state scritte canzoni, poesie, Omero ha ambientato buona parte di una delle sue opere più importanti nel mare e ci sono decine di film girati in mezzo all’acqua.

C’è una domanda che molti si pongono alla quale pochi saprebbero rispondere: perché il mare è blu se l’acqua è trasparente? Se ci fai caso, quando apri il rubinetto di casa, potrai notare che l’acqua è trasparente e sicuramente avrai avuto la stessa sensazione facendo il bagno a mare. Allora perché l’acqua del mare è blu? Oggi potrai finalmente conoscere la risposta a questo curioso quesito.

Ecco perché il mare è blu

Sai perché il mare è blu anche se l’acqua è trasparente? La risposta potrebbe essere più semplice di quanto tu possa pensare. A volte ci sono soluzioni all’apparenza impossibili ma in realtà molto facili, come mettere un tappo di sughero nel frigorifero per ottenere un risultato sorprendente. Ecco la risposta al tuo quesito: innanzitutto, la prima cosa che devi sapere riguarda la luce del sole.

La luce del sole è formata da onde luminose di colori diversi. Quando queste onde attraversano l’acqua del mare, vengono assorbite dalla stessa acqua. Questo fenomeno può essere più rapido con alcune onde e più lento con altre e non è importante se l’acqua è in quel momento fredda o calda. Un po’ alla volta, i colori si perdono e iniziano a scomparire. I primi a sparire sono sempre il giallo e il rosso, dotati di un’energia minore.

Subito dopo scompaiono il verde e il viola. La luce blu è più resistente rispetto alle altre ed è per questo che il mare sembra avere proprio quel colore. Lo sapevi? Un fattore che aiuta il blu a resistere per più tempo è il colore del cielo. Adesso sai perché l’acqua del mare sembra blu anche se è trasparente e potrai vantarti con i tuoi amici di questa preziosa scoperta. Vedrai che in pochi ti diranno di conoscere questa storia perché è stranamente poco diffusa anche sul web.