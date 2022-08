Aurora Ramazzotti bollente: la figlia di Michelle Hunziker svela tutto

Aurora Ramazzotti si è scatenata con confessioni bollenti sul suo profilo Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha svelato ogni cosa.

Aurora Ramazzotti ha deciso di lasciarsi andare a qualche confessione bollente che ovviamente non è sfuggita all’occhio degli utenti della rete. Tant’è che in men che non si dica la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è trovata al centro dell’ennesima polemica.

Il tutto è iniziato quando ha scelto di rispondere alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori ed una fan le ha confidato che il suo partner non era in grado di trovare le parti giuste per poterle procurare piacere. La giovane Ramazzotti le ha consigliato di parlarne direttamente con lui in modo da poter trovare una soluzione insieme pubblicando poi un meme a riguardo.

Le sue parole hanno diviso gli utenti della rete come mai prima di questo momento e Aurora Ramazzotti è finita al centro della polemica.

Aurora Ramazzotti al centro della polemica: la figlia di Michelle Hunziker replica così

Aurora Ramazzotti dopo aver consigliato alla sua fedele sostenitrice che cosa fare affinché possa migliorare la sua relazione con il partener, invitandola a parlare e condividere i suoi dubbi piuttosto che tenersi il tutto dentro di sé, è finita al centro dell’ennesima polemica.

In molti, infatti, hanno trovato inadeguate le sue parole mentre altri le hanno apprezzate. La figlia di Michelle Hunziker, tra l’altro di recente è stato svelato il motivo della riconciliazione con Eros Ramazzotti, ha subito notato che il suo nome era finito in tendenza ma non ha voluto leggere le critiche che hanno mosso nei suoi confronti, affermando che non è affatto stupita considerando che in Italia l’argomento che riguarda la sfera passionale delle nostre vite resta ancora un tabù e in particolar modo fa clamore non solo quando ne si parla ma anche se a farlo è una donna.

Aurora Ramazzotti si è fatta scivolare addosso le critiche condividendo anche il pensiero di una sua collega che ha sposato in pieno e che trovate poco più in alto nella galleria che mostra come lei ha scelto di reagire di fronte a questa situazione.