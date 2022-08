By

Il vero motivo della riconciliazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto sognare tutta Italia con il loro amore, ma lo fanno tutt’ora. I due si sono conosciuti dopo un concerto del cantante a Milano nel 1995. Da quel momento la conduttrice ed Eros non si sono mai separati fino al 2002.

Ramazzotti e Michelle hanno avuto anche una figlia di nome Aurora e si sono sposati nel 1998. Purtroppo l’amore ad un certo punto è svanito e i fogli dell’avvocato portano poi al divorzio nel 2009.

Nonostante i due non siano più una coppia, il loro rimane un rapporto da prendere ad esempio. Michelle e il cantante continuano a sentirsi e a volersi bene nonostante entrambi si siano ricreati una famiglia.

Ma c’è un motivo che si nasconde dietro questa riconciliazione. Scopriamola insieme

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono più una coppia da anni, ma continuano ad avere un ottimo legame. Il cantante, addirittura, ha invitato la sua ex moglie e la figlia Aurora sul set del video del nuovo singolo Ama.

Tutto ciò fa molto sperare i fan della coppia, ma non c’è nessuna intenzione o voglia di tornare insieme, nonostante il colpo di scena inaspettato. La riconciliazione è avvenuta per un motivo specifico che ha rivelato Eros Ramazzotti durante un’intervista per Il Corriere della Sera.

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice” confessa a cuore aperto il cantante.

Quando Eros ha invitato la sua ex moglie sul set del videoclip, la Hunziker era entusiasta e Ramazzotti aggiunge: “La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”.

Il cantante approfitta dell’intervista per commentare la società odierna, mentre Michelle ammette tutto. Eros è scandalizzato dal fatto che figli possano uccidere i genitori e i compagni possano fare del male alle loro amate. Per lui è un mondo utopico e spiega: “Il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno. Ma può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista.”

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono ancora una coppia in qualche modo. E’ strano che marito e moglie, soprattutto se personaggi famosi, abbiano ancora un ottimo rapporto, ma questo ci servirà da esempio. Anche se l’amore passionale finisce, quello intimo e vero rimane