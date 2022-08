La vippona più amata torna al GF Vip? L’indiscrezione che fa sognare i fan

By

Clamorosa indiscrezione: la vippona più amata torna al GF Vip?

Mamma mia quanto fa già parlare il Grande Fratello Vip 7! Ci sono molte aspettative per questa edizione che inizierà il 19 settembre.

Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti terranno banco per otto mesi. Non è uno scherzo, Piersilvio Berlusconi preferisce mandare avanti un programma che sa che avrà alti ascolti, piuttosto che spendere tempo e denaro nel crearne uno tutto nuovo.

Per questo è importante fare delle scelte ad hoc e il conduttore ha pensato al ritorno di una delle vippone più amate. L’abbiamo già conosciuta a fondo, ma scopriamo di chi si tratta

Clamorosa indiscrezione: la vippona più amata torna al GF Vip

Alfonso Signorini sta firmando gli ultimi contratti con i futuri gieffini. Per ora sappiamo che incontreremo nella Casa più spiata d’Italia Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Chadia Rodríguez, Antonella Fiordalisi e Giovanni Ciacci.

Nonostante sia cambiato il regolamento per la prossima edizione, Alfonso Signorini ha in mente un grande ritorno. Si tratta dell’influencer persiana, nonché ex concorrente Giulia Salemi. Lei è una delle vippone più amate con ben 1,8 milioni di follower su Instagram.

La modella ha concorso nel programma in ben due edizioni del GF Vip: nel 2018 e nel 2020. Nella ultima edizione del reality show, invece, ha condotto il GF Vip Party assieme a Gaia Zorzi.

Non esiste il reality show senza Giulia Salemi! Per questo Alfonso ha creato un nuovo ruolo ad hoc per lei. A rivelare la clamorosa indiscrezione ci pensa il portale di gossip, ThePipol.

L’influencer si dovrebbe occupare di un angolo commenti a caldo con i concorrenti eliminati. Si tratterà di un format che potrebbe avere spazio o proprio sul piccolo schermo o sul canale Mediaset Infinity.

“Nuovo ruolo per Giulia Salemi? Al momento è solo un rumor ma pare che Giulia, nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati” si legge sul portale che conclude: “Questo rumor al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi“.

Mentre il promo del GF Vip non lascia dubbi, per Giulia questa sarebbe un’ottima possibilità. Un programma condotto solamente da lei e, considerando che probabilmente il reality durerà otto mesi, avrà da discutere con tantissimi eliminati.

Una clamorosa indiscrezione che tanto fa sperare. Giulia Salemi è molto amata e sarebbe veramente un divertimento e onore rivederla al GF Vip