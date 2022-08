Grande Fratello Vip 7, il promo annuncia un’edizione storica, cambia tutto

Occhi aperti fan del Grande Fratello Vip 7, le novità sono scottanti! Si tratterà di qualcosa di inedito che mai nessun telespettatore ha visto.

Alfonso Signorini ce la sta davvero mettendo tutta per rendere le cose uniche, le dinamiche in arrivo saranno così inaspettate da sconvolgere ad ogni appuntamento. E’ chiaro che per raggiungere grandi obiettivi è necessario sforzarsi e lavorare duro già da adesso. Le ultime novità che vi stiamo per svelare ne sono una grande dimostrazione. Quello che accadrà non è mai successo, è un evento più unico che raro, ha una portata storica! Dopo questa il programma cambierà per sempre e sarà per come nessuno lo ha mai visto.

Volti di tutte le età e provenienti anche da altri format, il cast sarà senza dubbio composto da instancabili vipponi: abbiamo tanto da scoprire! A distanza di mesi dalla futura messa in onda, la stagione televisiva autunnale è in fase di preparazione, non si parla già di altro.

Settembre si incendierà, e la casa di Cinecittà è quasi pronta per portare tanto intrattenimento e pettegolezzi al pubblico a casa. Confermato Alfonso Signorini, ci sono tante altre sorprese inedite.

A proposito di “incendiare”, una news di queste riguarda proprio l’incendio avvenuto nello studio della Casa del Grande Fratello Vip 7, e quanto affermato ha terrorizzato tutti.

Grande Fratello Vip 7: l’incendio e la notizia sconvolgono

Avete letto bene, si è consumato un vero e proprio incendio, i cui dettagli e retroscena inediti hanno svelato qualcosa di importante, ma al momento è tutto sotto controllo. Così, dopo uno spavento del genere, nessuno si è fermato nella macchina del Grande Fratello Vip, anzi è arrivata fresca fresca la novità che renderà storico il reality!

Ed è proprio con la faccia sorridente e sorniona del conduttore del reality più controverso e seguito di sempre, il Grande Fratello Vip, che apriamo la notizia del giorno. La portata della decisione intrapresa è così elevata che il pubblico a casa stenterà a crederci.

Che si tratta di un format unico, ricco di colpi di scena, non ci sono dubbi, ma questi iniziano ad esserci ancora prima della messa in onda. Se gli anni scorsi tutti hanno riconosciuto la longevità del percorso dei gieffini, quest’anno sarà ancora peggio.

La ragione? Il format verrà prolungato fino a maggio se avrà il successo di share sperato! Se già i 3 nomi dei concorrenti ufficiali hanno sconvolto tutti, quest’ultima notizia lascia a bocca aperta. Si tratterà di un’edizione ancora più lunga, si avrà a che fare con i vipponi quasi fino all’estate!

Insomma, con il promo in onda, la faccia di Signorini e quella della Berti e della Bruganelli sul piccolo schermo sono già un assaggio di quello che vedremo in diretta nei consueti appuntamenti settimanali.