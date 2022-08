Stefano De Martino umiliato così in diretta: incredibile quanto accaduto!

Stefano De Martino è stato umiliato durante il corso della diretta televisiva. Quello che è successo è davvero incredibile.

Stefano De Martino non se lo sarebbe mai aspettato, ma dopo di tutto questo è uno dei rischi delle dirette televisiva: nulla può essere previsto al 100% in quanto gli imprevisti e le reazioni degli ospiti possono essere del tutto inaspettate.

Nelle scorse ore, infatti, il bel conduttore partenopeo era al timone dei Tim Summer Hits in compagnia della sua collega ed amica Andrea Delogu e ha introdotto al pubblico del piccolo schermo gli artisti più gettonati di quest’estate. Tra cui Fedez che si trova in cima alle classifiche dei brani più venduti grazie al suo nuovo singolo, La Dolce Vita, in collaborazione con Mara Settei e Tananai.

Stefano De Martino è rimasto bloccato in diretta dopo la risposta che il marito di Chiara Ferragni ha dato lui durante il corso della diretta: non se lo sarebbe mai aspettato.

Fedez gela Stefano De Martino ai Tim Summer Hits: la risposta inaspettata

Stefano De Martino, dopo che il rapper si era esibito con il suo nuovo singolo che è riuscito a conquistare nel giro di poche settimane le vette delle classifiche dei brani più venduti, gli ha fatto notare che il pezzo in questione ricorda molto le sonorità anni 60ì e così gli ha chiesto se gli piacerebbe tornare indietro nel tempo quando ci scriveva le lettere al posto di utilizzare gli smartphone.

La risposta di Fedez, che è stato oscurato da un suo collega ad X Factor, è stata immediata ed ha gelato il conduttore: “No, io soffro di analfabetismo di ritorno“ lo ha gelato.

Una risposta del tutto inaspettata per il compagno di Belen Rodriguez che si sarebbe aspettato una classica risposta in cui si afferma di voler tornare al bel romanticismo dei tempi passati, invece lui ha risposto in maniera schietta e sincera come il suo solito Stefano però non è si perso di animo ed ha subito recuperato la situazione: “Viva i messaggi vocali allora” ha replicato, facendo tornare tutto all’equilibrio iniziale.

Stefano De Martino e Fedez hanno regalato senza alcun dubbio un momento del tutto inaspettato ai loro fedeli sostenitori.