Harry e Meghan trascorreranno le vacanze insieme alla Regina Elisabetta?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, Harry e Meghan potrebbero trascorrere le loro vacanze in compagnia della Regina Elisabetta

Harry e Meghan riescono sempre a sorprendere tutti. Ogni volta che effettuano un’apparizione in pubblico lasciano sempre ai media un motivo per discutere. A volte Harry rilascia dichiarazioni fuori luogo, altre volte Meghan si presenta con abiti lussuosi ad un evento in favore delle persone più povere della città. Insomma, mai una volta che questa coppia riuscisse ad essere sobria!

Ci sono riusciti in occasione del Giubileo di Platino. In quel caso, gli era stato chiesto dalla Regina Elisabetta in persona e non si può rifiutare un ordine di nonna Lilibet. A proposito della regina, secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, sembra che i Duchi di Sussex abbiano deciso di trascorrere parte delle loro vacanze estive proprio in compagnia della nonna di Harry.

Non si conoscono ancora tempi e date ma sembra che la notizia sia reale, anche perché le fonti dovrebbero essere molto vicine alla Royal Family.

Harry e Meghan, vacanze con la Regina Elisabetta?

La Regina Elisabetta ci ha riprovato e sembra proprio che questa volta abbia fatto centro. Dopo aver invitato Harry e Meghan nella sua tenuta scozzese di Balmoral nel 2020 e nel 2021, ha ripetuto l’invito anche per quest’anno. A differenza delle ultime due estati, i Sussex hanno deciso di non declinare l’invito, nonostante alcune incomprensioni tra Harry ed un importante membro della Royal Family.

L’ex attrice statunitense e suo marito dovrebbero trascorrere alcune settimane in compagnia dell’anziana sovrana. È molto probabile che a loro si aggiungano altri due membri della corona inglese. Lo ha rivelato il portale britannico The Sun on Sunday. Sembra che il personale della Royal Family avrebbe già ricevuto l’elenco completo degli ospiti della regina e nella lista ci sarebbero anche i Sussex.

Durante il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta ha potuto dedicare soltanto pochi minuti alla coppia residente negli Stati Uniti d’America. Anche per questo motivo, l’anziana sovrana avrebbe insistito per avere suo nipote e la sua famiglia in Scozia questa estate. Il portale britannico che ha dato la notizia rivela che in Inghilterra non tutti pensano che i Sussex avranno la voglia e il coraggio di presentarsi a casa della regina, soprattutto dopo tutte le polemiche degli ultimi anni.