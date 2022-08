Sembra che il Principe Harry le abbia definitivamente chiuso le porte, non vuole più vederla. In arrivo un altro scandalo nella Royal Family?

Le vicende legate alla monarchia britannica appassionano milioni di persone in tutto il mondo. In diversi angoli del globo, infatti, esistono talk show dedicati alla Royal Family. Anche nel nostro paese ci sono dei contenitori mattutini e quotidiani che si occupano dei nobili inglesi. È evidente che l’argomento sia particolarmente interessante, anche perché principi, duchi e regine non fanno nulla per evitare di finire in prima pagina di tanto in tanto.

L’ultima polemica riguarda il Principe Harry, che sta facendo preoccupare tutti nel Regno Unito a causa di una discussione abbastanza discussa. Pare che dagli Stati Uniti d’America sia arrivata una notizia spiacevole per il secondogenito di Carlo. I sudditi sono spaccati, c’è chi incoraggia il Duca di Sussex ad andare avanti per la sua strada e che lo invita a pensarci meglio.

Come finirà questa storia? Ecco tutti i dettagli di questa spinosa vicenda.

Il Principe Harry contro la duchessa: “Non vuole alcun rapporto con lei”

Secondo la biografa reale Ingrid Seward, il Principe Harry non avrebbe alcuna intenzione di avere un rapporto con Camilla Shand, la seconda moglie di suo padre. Secondo quanto riportato dalla giornalista britannica, il duca avrebbe cambiato atteggiamento con la futura regina consorte. Dopo un primo approccio positivo, Harry, che recentemente ha ricordato Diana in pubblico, avrebbe cambiato idea.

Dopo il Giubileo di Platino, la Shand aveva ricevuto numerosi complimenti da tutti i membri della Royal Family, tranne che da Harry e Meghan, rimasti in silenzio per settimane. L’ex attrice statunitense, probabilmente distratta da una clamorosa decisione, non ha mai rilasciato una sola dichiarazione sull’evento avvenuto a Londra nel mese di giugno. E anche suo marito ha fatto la stessa cosa.

La biografa inglese ha provato a spiegare il motivo di questo silenzio: “Nel 2005 Harry parlò bene in pubblico di Camilla, avevano un buon rapporto all’epoca, poi il loro legame si è raffreddato”. Secondo la Seward, il vero motivo dell’antipatia di Harry nei confronti di Camilla potrebbe essere pubblicato nella biografia che il Duca di Sussex pubblicherà entro la fine dell’anno. Al momento non è possibile avvalorare alcuna tesi.