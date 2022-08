“Non voglio più fare l’amore con te”: decisione choc dell’ex naufraga

L’ex naufraga ha preso una drastica decisione nei confronti del suo fidanzato. Da oggi in poi niente più rapporti intimi. A meno che lui non accetti una determinata condizione. Come si evolveranno le cose tra loro?

L’ex naufraga di Ilary Blasi, dopo aver affrontato numerosi alti e bassi durante il corso della sua relazione sentimentale, è giunta ad una drastica decisione.

Ad informare di quanto è accaduto è stata la diretta interessata sulle pagine del settimanale DiPiù, informando che da questo momento in poi non ha alcuna intenzione di avere rapporti intimi con il suo compagno a meno che lui non accetti le sue condizioni.

Drusilla Gucci ha gelato Francesco Chiofalo affermando che dopo la sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show, dove l’occhio è caduto più volte su Malena, stella dei film per adulti, voleva numerosi rassicurazioni e cambiamenti da parte sua ma non ciò non sarebbe avvenuto e per questo motivo ha scelto di non concedersi più.

Drusilla Gucci inarrestabile: l’ex naufraga gela il fidanzato Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci ha le idee chiare con il suo fidanzato e per questo motivo si è presa una pausa, mentre la sua collega ha detto sì ed è pronta a fare il grande passo, affermando che è disposta a tornare ai piaceri della carne soltanto se lui le darà maggiori sicurezze, cosa che almeno per il momento non sembrerebbe aver fatto, e se sceglierà di rimediare alle sue lacune culturali.

La giovane Gucci, infatti, non avrebbe apprezzato la figura fatta da lui a La Pupa e il Secchione Show dove avrebbe fatto sfoggio delle sue lacune più grandi senza riuscire a riconoscere nemmeno Giuseppe Garibaldi e per questo motivo vuole un periodo di pausa in quanto l’attrazione fisica non le basta più e vuole portare la loro relazione ad un step successivo. Nella speranza che lui riesca ad attrarla anche dal punto di vista mentale e non solo da quello fisico e passionale.

Francesco Chiofalo riuscirà a farsi perdonare oppure l’ex naufraga di Ilary Blasi sceglierà di mettere un freno alla loro relazione per dedicarsi ad altre persone? Tutto dipende da lui: che cosa sceglierà di fare?