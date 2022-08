Elisabetta Gregoraci, l’estate è dolce: l’indiscrezione che cambia tutto

By

L’indiscrezione su Elisabetta Gregoraci che cambia tutto: l’estate è dolce per la showgirl

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, modella e conduttrice. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerla più a fondo durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

La dama, ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, entra nella Casa da single. Nonostante qualche mese di flirt con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, la showgirl continua a non avere nessuno nel cuore.

Secondo le ultime indiscrezione, però, cambia tutto per Elisabetta Gregoraci. Scopriamo insieme chi le ha rapito il cuore

L’indiscrezione su Elisabetta Gregoraci che cambia tutto

Elisabetta Gregoraci ha appena concluso la sua avventura come conduttrice dell’evento itinerante in Puglia, Battiti Live.

E’ stata molto indaffarata e i paparazzi non l’hanno persa d’occhio nemmeno per un secondo.

Durante le prove dell’evento, è volato un aereo misterioso per lei sul palco di Battiti Live e le indiscrezioni sono iniziate a girare per il web.

Sembra proprio che l’ex moglie di Briatore abbia trovato una persona che le piace molto.

Si tratta di Giulio Fratini, anche lui imprenditore, ma fiorentino. L’uomo ha 12 anni in meno di Elisabetta e a rivelare la notizia ci pena il settimanale Di Più.

La showgirl e il manager sono stati avvistati più volte insieme in atteggiamenti complici al Twiga, il locale dell’ex marito della Gregoraci a Forte di Marmi.

Giulio Fratini è il figlio del noto imprenditore Sandro Fratini che è il fondatore del brand di abbigliamento Rifle. Lui è nato nel 1992 ed ha una grande passione per gli orologi. Ben duemila pezzi fanno parte della sua collezione che ammonta a due milioni di euro.

Inoltre, Giulio si è frequentato per un periodo con Roberta Morise, conduttrice della Rai.

Ha fatto un bel colpo la Gregoraci nonostante il bacio in diretta a Battiti Live. Un altro indizio importante è che la showgirl e il manager fiorentino si seguono sui social, ma non solo.

Fratini, infatti, segue anche Nathan Falco, figlio di Elisabetta e Flavio Briatore. Per la showgirl, lui è la sua priorità assoluta. Quindi il fatto che i due abbiano un contatto è molto importante.

Per Elisabetta Gregoraci cambia tutto dopo Battiti Live. Nessuna conferma o smentita è ancora arrivata dalla showgirl e a noi non resta che continuare a seguirla per scoprire la verità