Test enigma: cosa si nasconde dietro questa moneta antica?

Quanto ne capisci di monete antiche? Questo test metterà a dura prova la tua capacità di restare lucido mentre provi a cercare una soluzione

Un esperto di storia diventa molto famoso perché scopre alcune monete antiche mai viste. Hanno la classica forma rotonda ma le incisioni sono sconosciute all’uomo. L’uomo si dichiara convinto di aver fatto la scoperta del secolo e convoca tutti i giornalisti della nazione per una conferenza stampa, durante la quale annuncia al mondo la sensazionale scoperta.

Questa intervista attira l’attenzione di un altro storico, che lo invita ad un confronto televisivo. Il secondo storico dichiara di essere stato colpito da alcuni passaggi della conferenza stampa: “Le monete sono d’argento e ci sono degli animali incisi su di esse. Tutte riportano la stessa data, 38 a.C. ed il loro valore è inestimabile. Credo di poterle rivendere ad un prezzo altissimo”.

I due storici si confrontano dopo alcuni giorni in uno studio televisivo. Il dibattito va avanti per qualche minuto ma, ad un certo punto, il secondo storico dichiara che il suo collega è un cialtrone e non ha alcun dubbio sui suoi conti. Perché ha accusato in quel modo l’altro storico? Qual è il dettaglio che lo ha sconvolto? Pensaci con calma e poi scorri il testo verso il basso, troverai la soluzione dell’enigma.

La soluzione del test

Per risolvere questo test bisogna prestare particolare attenzione a tutti i dettagli presenti nel testo dell’enigma. Alcuni di essi sono stati inseriti solo per ingannarti, altri ti servono a risolvere il mistero. Se hai trovato i dettagli utili e hai risolto l’enigma della moneta antica, non ci resta che farti i complimenti perché non è mai facile risolvere un test come questo!

Se non hai risolto il test e non hai idea di quale sia la soluzione, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu abbia bisogno di maggiore allenamento o che tu sia più abile con altri test, differenti da questo. Il test non ha alcuna validità scientifica, si tratta soltanto di un intrattenimento che offriamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: il secondo storico ha capito immediatamente che il suo collega fosse un impostore a causa della data. Il 38 a.C. è una convenzione odierna, prima della nascita di Cristo c’era un modo diverso di contare gli anni. Quindi è impossibile che una moneta del 38 a.C. potesse riportare quella data. Lo avevi capito?