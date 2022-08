Reazione a catena: quello che accade in studio è assurdo

Ogni format ha dei retroscena totalmente inaspettati: quelli di reazione a catena sono sconvolgenti! Saltano fuori dettagli a cui nessuno avrebbe mai creduto.

La televisione è ricca di programmi e reality pronti a fare compagnia al pubblico a casa, e tra questi non possiamo non citare Reazione a catena. La trasmissione è una boccata d’aria fresca e fonte di allegria durante i caldi pomeriggi estivi, e sono tanti i giovani che vi partecipano. Appassionati al gioco, riescono anche a vincere grandi premi in denaro, e senza ombra di dubbio l’arma migliore per ottenere grandi risultati, è quella di un’intesa avvincente tra compagni squadra. Le ultime novità hanno stravolto tutto.

Marco Liorni è il volto simbolo del programma, poiché ne è il conduttore già da qualche anno. Deciso, simpatico e a modo, porta avanti uno stile di conduzione pacato ed efficiente, ed è quello che ci vuole per alleggerire la mente dallo stress quotidiano.

Inoltre, sono gli stessi telespettatori che si mettono in gioco in nuove e diverse avventure, e lo fanno risolvendo da casa i giochi proposti. Quello che però non sa il pubblico a casa, è che dietro le quinte ne accadono di ogni.

Anche un format in apparenza tranquillo ha dei retroscena inediti sconvolgenti. Tenetevi forte, ecco di cosa si tratta.

Reazione a catena: i retroscena inediti che sconvolgono

Si è parlato spesso dei concorrenti e dei vincitori del programma, c’è stato anche chi dopo il programma ha raggiunto i propri sogni, mentre altri provano ancora a raggiungerli. Marco Liorni è un conduttore molto apprezzato, ma questa volta i leoni da tastiera hanno pesantemente infierito sulle dinamiche del programma. L’evento accaduto è stato davvero sconcertante, ed ha lasciato senza parole tutti.

Lo studio in questione è protagonista dell’accadimento, si tratta di un accanimento reale nei confronti di qualcuno, e la situazione è degenerata. Dall’ultima puntata sono entrati in gioco i Taralli, una nuova squadra che ha fin da subito ottenuto grandi consensi dal pubblico.

Quest’ultimo regna sovrano, infatti è molto partecipe alle dinamiche che avvengono durante gli appuntamenti pomeridiani. Nello specifico, si tratta di un pubblico che si finisce per affezionare alle squadre di giovani, sostenendoli al massimo, ma questa volta non è accaduto lo stesso.

Una volta entrati in gioco i membri della squadra dei Taralli questi hanno conquistato i presenti in studio. Invece, I Monelli, cioè gli ex vincitori, perché hanno perso contro i nuovi giocatori, hanno ottenuto tanti fischi e commenti negativi dai leoni del web.

Qual è la ragione di tanta antipatia? Molti affermano che il team uscente sia stato molto favorito, con domande facili, e che quei soldi vinti siano stati “regalati” e non meritatamente guadagnati.

Non è la prima volta che accadono eventi spiacevoli, lo stesso Marco Liorni si è trovato protagonista di un terribile dramma. Così, messaggi come “Finalmente vanno a casa” e “Manco ai mondiali ho esultato così”, questo team va a casa sostituito dal nuovo invece molto apprezzato.