Test da fare a colazione: soltanto un vero genio darà la risposta esatta

Questo è il classico test che nasconde un trabocchetto e tu dovrai individuarlo, altrimenti farai una brutta figura. Vediamo cosa sai fare

Questo è un test perfetto per chi ha qualche minuto libero e vuole mettere alla prova la sua capacità di utilizzare la logica all’interno di un ragionamento complesso. Dovrai risolvere un enigma e avrai soltanto trenta secondi a tua disposizione. Potrebbero sembrare pochi ma non è così: la soluzione è davanti ai tuoi occhi, devi soltanto aprirli perbene e non lasciarti ingannare dalle distrazioni.

Ecco l’indovinello che devi risolvere oggi: oggi è il 5 agosto e hai appena finito di fare colazione. Non hai niente da fare e decidi di contare quante colazioni hai fatto dall’inizio dell’anno, dando per scontato che tu abbia consumato qualcosa tutti i giorni. Inizi a contare il numero dei giorni: 31 a gennaio, 28 a febbraio, 31 a marzo, 30 ad aprile e così via, fino ad arrivare al 5 agosto.

Scopri che oggi hai consumato la colazione numero 217. Quale sarebbe invece, se quest’anno fosse stato bisestile? Concentrati bene e poi fai partire il cronometro. Hai soltanto trenta secondi per indovinare. Trovi la soluzione dell’indovinello qui sotto (ma non andare a sbirciare!), vediamo cosa sai fare!

La soluzione del test

Questo test è davvero semplice da risolvere ma nasconde alcuni trabocchetti. La soluzione è più facile di quanto tu possa credere ma molte persone hanno sbagliato perché si sono fatti ingannare da alcuni dettagli, inseriti nel testo dell’indovinello solo per indurre l’utente all’errore. E tu, hai superato questi ostacoli? Se così fosse, ti facciamo i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere.

Stai ancora cercando di capire quale possa essere la soluzione? Non preoccuparti, sei in abbondante compagnia perché molti hanno dato una risposta sbagliata. Forse sei più bravo in altri tipi di test o hai semplicemente bisogno di maggiore allenamento. Questo test non ha alcuna validità scientifica e non c’è alcun esperimento dietro la sua soluzione. Si tratta di un passatempo divertente per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: se l’anno fosse stato bisestile, il numero di colazioni sarebbe sempre 217, perché oggi sarebbe il 4 agosto e non il 5. Lo avevi capito?