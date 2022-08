Cast stellare a La Talpa: Maria De Filippi cambia tutto

E’ un grande ritorno per La Talpa. Il programma in questione andò in onda per la prima volta nel 2004 su Rai 2 e vinse la prima edizione la showgirl Angela Melillo.

I successivi anni si spostò su Italia Uno e i vincitori furono l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Karina Cascella.

Il programma è formato da un cast di personaggi famosi che hanno l’obbiettivo di scovare, per l’appunto, la talpa, ovvero l’impostore che si trova tra di loro.

Non c’è amicizia e fiducia, ma tanto sospetto.

Maria De Filippi è pronta a ripresentare il format e ha voglia di cambiare tutto. Con un cast stellare, scopriamo insieme le ultime indiscrezioni in merito a La Talpa

La Fascino PGT assieme a Maria De Filippi è pronta per questo nuovo rientro de La Talpa. La quarta edizione andrà in onda durante l’inverno prossimo e tornerà su Italia Uno.

Mentre la conduttrice rapisce le dame di Uomini e Donne, il re del gossip, Amedeo Venza, ha rivelato qualche indiscrezione in merito al cast stellare.

Si parla di inviati, opinionisti e anche futuri concorrenti.

“La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato” confessa Amedeo sul suo profilo Instagram e continua: “Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!“.

Già questa è un’ottima notizia, nonostante non sia ancora ufficiale.

Per quanto riguarda gli opinionisti, si sa solo un nome. Si tratta di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi che fece lo stesso ruolo per il Grande Fratello Vip 4.

Secondo quanto rivelato da Venza, la donna sta firmando un doppio contratto anche perché lei è la manager del noto calciatore.

“Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevedrebbe l’inserimento del calciatore nell’A.C. Monza e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa” scrive il re del gossip.

Un grande colpo per la famiglia Berlusconi, anche se i telespettatori non sono molto pro rispetto a questa scelta.

Per quanto riguarda i nomi del futuro cast troviamo Marco Carta, Elenoire Casalegno e Laura Maddaloni. Tutte ipotesi e ancora nulla di certo, mentre spunta il ritorno nel reality.

Maria De Filippi ha molti programmi a cui pensare e adesso anche La Talpa. I telespettatori hanno grandi aspettative per questo ritorno e la conduttrice non può affatto deluderli. Un cast stellare ci sta aspettando!