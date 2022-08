By

Diventare papà è una gioia immensa, e l’ex protagonista di Uomini e Donne ne è pienamente a conoscenza. La felicità lo ha sommerso, e lui condivide la gioia.

Non ci sono dubbi, la nascita di un figlio cambia totalmente il modo di vedere le cose, soprattutto la vita. L’ex di Uomini e Donne ha intrattenuto il pubblico a casa per lungo tempo, ma al momento la novità di cui è protagonista non riguarda il famosissimo dating show condotto da Maria De Filippi, ma le sue esperienze personali. Infatti, arricchisce con parole profonde il lieto evento, ecco nel dettaglio tutto ciò che è accaduto.

La bellezza dei programmi televisivi sta proprio nei cast che li compongono, e soprattutto nelle dinamiche che appassionano il pubblico a casa. La storia dell’ex di Uomini e Donne è stata molto apprezzata dal pubblico, il quale adesso non può che stringersi attorno ad un abbraccio virtuale con il protagonista di oggi.

E’ la stessa famiglia appena allargatasi a condividere quanto lo ha sovrastato: una gioia immensa!

I fan sono in visibilio, perché laddove c’è amore, non possono che esserci notizie del genere che riempiono il cuore di bellezza e speranza.

Ex Uomini e Donne: diventare papà è un’emozione unica!

Di recente, le notizie sul format in questione erano state tutto, meno che piacevoli. Il colpo di testa preso da un protagonisti di Uomini e Donne ha destabilizzato tutti, realizzando ancora una volta un colpo di scena inedito e inaspettato. Ad oggi, non possiamo non condividere anche belle notizie, quelle che riempiono il cuore, e rendono i fan fedeli ai loro beniamini della tv.

La vita è ricca di sorprese, e quella di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan è stata appena stravolta del tutto. Sono diventati genitori per la prima volta, il 31 luglio è nata Gala!

Il duo si è conosciuto a Supervivientes, il format in versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in seguito alla prima partecipazione a U&D di Colloricchio. Lì faceva coppia con Nicole Mazzocato, ma in seguito la loro love story non ha avuto il lieto fine sperato.

Finale da favola che il giovane ha trovato proprio con Violeta, sua amata compagna. Come se non bastasse, la stessa ha partecipato proprio come lui a Mujeres y Hombres, l’altra versione spagnola del dating show di Maria De Filippi.

Da quando si sono conosciuti non si sono più lasciati, coronando il sogno di diventare genitori. Vivono insieme in Spagna, e la madre di Fabio non ha ancora potuto conoscere la prima nipotina a causa del coronavirus, poiché lo ha preso e sta aspettando di negativizzarsi.

Tra le novità arriverà presto un’edizione stellare che sconvolgerà tutti nel prossimo autunno. Così, tra news e nascite, auguriamo buon inizio vita alla piccola di casa, e all’ex protagonista di Uomini e Donne e la sua compagna.