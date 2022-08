Uomini e Donne, storica coppia si dice addio? La risposta di lei leva ogni dubbio

La coppia storica di Uomini e Donne ha deciso di dirsi addio dopo la nascita dei due figli? La risposta di lei ha tolto ogni possibile dubbio. Ecco come stanno davvero le cose tra loro due.

Uomini e Donne durante il corso della sua messa in onda ha permesso a numerose coppie di trovare l’amore. Alcune, infatti, stanno insieme da anni ed hanno messo su famiglia dimostrando che riuscire a trovare la persona giusta sotto l’occhio vigile delle telecamere non è una cosa impossibile. Basta volevo.

Negli scorsi giorni però una coppia è finita al centro del gossip in quanto Deianira Marzano ha lanciato una bomba affermando che dopo la nascita dei due figli, ormai non proprio piccolissimi, i due avrebbero scelto di separarsi in maniera definitiva. Tant’è che lui avrebbe già un’altra donna al suo fianco. Questa indiscrezione però corrisponde davvero alla realtà dei fatti?

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Lei ha deciso di levare ogni dubbio, rivelando come stanno davvero le cose.

Eugenio e Francesca di Uomini e Donne si sono lasciati? Parla lei

Eugenio e Francesca, secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip, avrebbero deciso di separare le loro strade me le cose stanno davvero così? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove tra l’altro un suo collega ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta, ha deciso di rompere il silenzio rivelando come sta proseguendo la sua relazione visto che si è trovata in maniera inconsapevole al centro del gossip.

“Ad oggi, che io sappia, Eugenio non sta con nessun’altra e tantomeno ha preso un’altra casa…” ci ha tenuto a precisare Francesca, rivelando che quanto emerso in questi giorni sulla sua relazione non corrisponde alla realtà dei fatti. “Io sono al mare con i bambini e lui a lavorare come fa da tutta l’estate” ha poi aggiunto, schietta come soltanto lei sa essere. “La vostra immaginazione ha dell’incredibile…” ha poi concluso, levandosi qualche sassolino dalla scarpe in modo da spegnare il chiacchiericcio nei suoi confronti.

Eugenio e Francesca di Uomini e Donne stanno ancora, felicemente, insieme e il resto è solo gossip.