Benedetta Parodi 50 anni e non sentirli: spettacolare in bikini, la dedica di Cristina

Benedetta Parodi compie 50 anni e incanta con un bikini bianco assolutamente spettacolare: per lei arriva la dedica della sorella Cristina.

Compleanno importante per Benedetta Parodi che oggi, sabato 6 agosto, ha spento 50 candeline entrando ufficialmente nella lista delle donne cinquantenni bellissime e sensuali. In vacanza con la famiglia, infatti, la conduttrice di Bake Off Italia che tornerà in onda a settembre, su Real Time, con una puntata tutta nuova, sfoggia bikini spettacolari mostrandosi in tutta la sua naturale bellezza.

Se Benedetta, pur essendo il suo compleanno, ha deciso di fare un regalo ai fan mostrandosi in bikini, per lei, in un giorno così importante, è arrivata la dedica più bella, quella della sorella Cristina. Non mancano, poi, gli auguri del marito Fabio Caressa.

Benedetta Parodi incanta in bikini: per il 50esimo compleanno arrivano gli auguri di Cristina Parodi e Fabio Caressa

Da anni, ormai, Benedetta Parodi si dedica alla cucina scrivendo libri di ricette facili e veloci da realizzare che, puntualmente, riscuotono un grandissimo successo. Nonostante sia un’ottima cuoca e ami molto mangiare, Benedetta sfoggia un fisico invidiabile. Corpo snello e asciutto per la Parodi che, senza un filo di trucco, con i capelli disordinati e un sorriso radioso, incanta i fan mentre sfoggia un bikini bianco posando con il mare alle sue spalle.

Pioggia di complimenti per Benedetta che, oggi, entra ufficialmente a far parte delle cinquantenne che lasciano sempre senza fiato per la loro bellezza come Sabrina Ferilli, assolutamente incantevole in costume.

Per lei, inoltre, per il cinquantesimo compleanno, sono arrivati degli auguri davvero speciali. “Tanti auguri amore mio”, ha scritto su Instagram il marito Fabio Caressa condividendo un video in cui ballano insieme.

“Auguri fantastica Bene, la mia vita senza di te non sarebbe così bella”, ha scritto la sorella Cristina. “Auguri Bene, è sempre bello stare con te (anche quando non sei tu a cucinare)” è, invece, il messaggio di auguri del fratello Roberto.

Una pioggia di auguri e d’amore, dunque, per la Parodi che, a cinquant’anni, è una donna bellissima come si nota da queste foto. E pochi giorni fa, la conduttrice di Bake Off Italia, con il marito Fabio, ha festeggiato 23 anni di matrimonio coronati dalla nascita di tre figli.