Quali sono i segni zodiacali che non vanno d’accordo con il Leone?

Questi tre segni zodiacali sono i peggiori nemici del Leone. Non vanno d’accordo e fanno fatica a restare più di un minuto nella stessa stanza

Il segno del Leone è governato dal Sole e, per questo motivo, ha un carattere molto focoso. Questo segno è disposto a tutto pur di conquistare una vittoria, farebbe qualsiasi cosa pur di tagliare il traguardo prima degli altri. A volte esagera e (forse) se ne pente, ma in quel momento al Leone interessa soltanto raggiungere il suo scopo. La leadership è il principale obiettivo nella vita di una persona nata sotto questo segno dello zodiaco.

Questo segno vede transitare il Sole dal 23 luglio al 22 agosto, nel pieno dell’estate. È proprio questa la stagione che ama di più, anche perché ha bisogno di caricare le batterie prima di ritornare a lavoro. La vita professionale del Leone è sempre molto attiva. A causa del suo carattere forte, questo segno non va d’accordo con tutti. Anzi, con alcuni segni c’è una sorta di odio. Ecco la classifica dei tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con il Leone.

I tre segni zodiacali che non vanno d’accordo con il Leone

Pesci: uno dei segni meno compatibili con il Leone è quello dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere particolare e non va d’accordo con tutti. Il problema principale di questi due segni è la mentalità completamente opposta che hanno per affrontare la vita. Il Leone è aperto, parla con tutti, è esuberante e difficilmente mantiene un segno; i Pesci sono riservati, parlano poco e preferiscono far restare intime le proprie emozioni. Due mondi opposti!

Acquario: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non va d’accordo con il Leone per diversi motivi. Il più importante è sicuramente legato alla riservatezza dell’Acquario. Come per il segno dei Pesci, l’Acquario è legato alla privacy, difficilmente si confida con gli altri e lo fa solo se si fida ciecamente del suo interlocutore. La spigliatezza del Leone mette in fuga l’Acquario, infastidito da tutta questa inutile (secondo lui) esuberanza.

Toro: il peggior accoppiamento per il Leone è con il Toro. Questi segni non si capiscono, spesso non si sopportano. Il Leone si pavoneggia troppo e non ama che lo facciano anche gli altri, il Toro ama mettere in piazza le sue vittorie e al Leone non piace. Questi due segni sono spesso rivali, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Si fanno la guerra, farebbero di tutto per eliminarsi a vicenda. Una coppia davvero pessima, impossibile far andare d’accordo un Leone ed un Toro.